کد خبر: 1379701
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۶
اقتصاد » اخبار کلی

سامانه بارشی جدید از شنبه وارد کشور می‌شود؛ تشدید بارش‌ها در شمال‌غرب

سامانه بارشی رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: سامانه بارشی جدید روز شنبه (28 شهریور) از شمال غرب وارد کشور می‌شود و برای شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر بارش باران پیش‌بینی شده است.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین پیش‌بینی هوا و وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۲۵ شهریور) و فردا (پنجشنبه، ۲۶ شهریور) در استان گیلان و غرب مازندران رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

وی افزود: روز جمعه (۲۷ شهریور) در بخش‌هایی از شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و غرب سواحل دریای خزر افزایش ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست، همچنین امروز در غالب مناطق کشور آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز شنبه (۲۸ شهریور) با عبور سامانه بارشی از شمال غرب کشور، برای این مناطق و غرب سواحل دریای خزر بارش باران مورد انتظار است.

وی با اشاره به وضعیت جوی جنوب کشور گفت: طی امروز در مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان، در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان تصریح کرد: طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی درباره وزش باد در مناطق مختلف کشور نیز اظهار کرد: طی امروز در شرق، شمال شرق، جنوب شرق و جنوب کشور و در روزهای پنجشنبه و جمعه در غرب، جنوب غرب و شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد، همچنین در مناطق مستعد، طی این مدت پدیده گردوخاک نیز دور از انتظار نیست.

پیش‌بینی وضعیت هوای تهران

ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۵ شهریور) صاف تا کمی ابری خواهد بود و از بعدازظهر افزایش باد پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۲ و حداکثر دمای آن ۳۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی افزود: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعت‌ها افزایش وزش باد و ابر رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در نیمه جنوبی و غربی تهران، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود که در پاره‌ای نقاط گاهی همراه با گردوخاک خواهد بود.

برچسب ها: سامانه بارشی ، باران ، هواشناسی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

مظلوم‌تر از بهشتی‌

صلح با قلم موشک

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

کرمانشاه دروازه اقتصادی ایران و عراق

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 

بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده‌ایم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار