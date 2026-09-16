کد خبر: 1379686
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸
اقتصاد » اخبار کلی

یارانه گروه دوم مشمولان طرح کالابرگ شارژ شد

ق امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ یارانه گروه دوم مشمولان طرح کالابرگ برای سرپرستان با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.

جوان آنلاین: امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ گروه دوم مشمولان طرح کمک معیشتی دولت برای دارندگان رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ (سرپرستان خانوار) شارژ شد.

این مبلغ به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده که بنا بر گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت تامین اعتبار از سوی دولت این مبلغ افزایش خواهد یافت.

اعتبار این کمک معیشت یک ماهه بوده و شارژ شهریور ماه تا پایان مهر ماه امکان خرید دارد.

گفتنی است، شارژ مرداد ماه تا پایان شهریور ماه اعتبار داشته و خانوارهایی که هنوز موفق به خرید اقلام نشده‌اند، می‌توانند طی روزهای باقی مانده اقدام به خرید اقلام جدول طرح کالابرگ کنند که شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)، انواع میوه و سبزیجات می‌شود.

برچسب ها: کالابرگ ، کالابرگ حمایتی ، کالابرگ الکترونیکی
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