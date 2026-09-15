دستگیری سه تبعه افغان درپی قتل شهروند رامسری

فرمانده انتظامی رامسر از شناسایی و دستگیری سه تبعه افغانستان در ارتباط با پرونده قتل یک شهروند این شهرستان خبر داد و گفت: متهم اصلی در یاسوج و دو همدست وی در تنکابن بازداشت شدند.

جوان آنلاین: سرهنگ مصطفی بابایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: در پی وقوع قتل یک شهروند در شهرستان رامسر، بررسی ابعاد این حادثه با توجه به حساسیت موضوع، به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس و دستگاه قضایی قرار گرفت.

به گزارش مهر، وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده و تحقیقات اولیه مأموران نشان داد که این حادثه در جریان اقدام متهمان برای سرقت و اخاذی از فرد مقتول رخ داده و در جریان درگیری، این شهروند جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی رامسر بیان کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و رصد‌های تخصصی، شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با این پرونده را در دستور کار قرار دادند.

بابایی ادامه داد: در جریان تحقیقات مشخص شد یکی از متهمان پس از وقوع حادثه از رامسر خارج شده و به سمت یاسوج رفته است که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، محل حضور وی شناسایی و متهم در این شهرستان دستگیر شد.

وی تصریح کرد: دو متهم دیگر مرتبط با این پرونده نیز در شهرستان تنکابن شناسایی و توسط مأموران انتظامی بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی رامسر با اشاره به اینکه هر سه متهم از اتباع افغانستان هستند، گفت: متهمان پس از دستگیری برای ادامه روند تحقیقات و طی مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

بابایی با تأکید بر اهمیت توجه شهروندان به مسائل امنیتی و احراز هویت افراد، از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مراجع قانونی و انتظامی گزارش کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات قضایی درباره این پرونده همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی پس از پایان بررسی‌ها و اعلام رسمی مراجع قضایی منتشر خواهد شد.