جوان آنلاین: در جریان این آیین، مسئولان حاضر در این آیین، به بررسی چالشهای استفاده از فضای مجازی و لزوم افزایش دانش و مهارتهای سواد رسانهای شهروندان پرداختند و محمدباقر فرهند مدیرکل روابط عمومی و بین الملل استانداری البرز از هماهنگی انجام شده با شورای اطلاع رسانی دولت برای تعیین استان البرز به عنوان اولین استان پیشتاز برای اجرای آزمایشی طرح ملی «پویش آموزش سواد رسانهای به کارکنان دولت» خبر داد.
همچنین دکتر محمد صادق افراسیابی؛ مدیرعامل انجمن سواد رسانهای ایران در این نشست، ضمن تبیین وظایف کارگروهها و اولویتهای انجمن در سال ۱۴۰۵، به ارائه آخرین یافتههای پیمایش انجام شده در سطح ملی در زمستان سال گذشته در زمینه الگوی مصرف رسانهای خانوادهها توسط یکی از پژوهشگاههای ملی مورد تأیید وزارت علوم و فناوری پرداخت و تاکید کرد: طبق نتایج این پیمایش ۵۱ درصد کودکان زیر ۵ سال از تلفن همراه هوشمند خود یا والدین خود استفاده میکنند و ۲۳ درصد کودکان زیر ۵ سال هنگام استفاده از تلفن همراه هوشمند از اینترنت بین الملل هم استفاده میکنند که این موضوع بیانگر ضرورت جدیتر آموزش مهارتهای والدگری رسانهای به پدران و مادران برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی است.
در ادامه این مراسم دکتر غلامرضا اسکندریان؛ رییس جهاد دانشگاهی البرز ضمن معرفی دومین دوره تربین مربی سواد رسانهای گفت: دوره تربیت مربی سواد رسانهای ویژه شهروندان استانهای تهران و البرز با همکاری انجمن سواد رسانهای ایران و جهاد دانشگاهی البرز به صورت یک دوره ۵۲ ساعت برخط و ۸ ساعت حضوری با ۱۰ سرفصل تخصصی و استفاده از استادان مجرب و اعطای گواهینامه تخصصی از سوی انجمن سواد رسانهای ایران و جهاد دانشگاهی البرز در مهرماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: علاقهمندان برای ثبت نام در این دوره میتوانند نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را به نشانی کاربری @jd_azimieh در پیامرسان بله ارسال نمایند و یا با شماره تماسهای ۰۲۶۳۳۱۹۸ و ۰۹۳۵۴۶۷۰۴۰۱ تماس بگیرند.
در ادامه این مراسم، حکم نمایندگی انجمن سواد رسانهای ایران در استان البرز با امضای مجتبی عبداللهی؛ استاندار البرز، توسط معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، دادستان مرکز استان، رئیس قرارگاه فضای مجازی، فاطمه نوری جهانگرد؛ معاون امور استانهای انجمن و فاطمه مرادی؛ عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانهای ایران به حامد توکل اعطاء شد.