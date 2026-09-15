رشد ۱۰۳ درصدی قیمت دارو

جوان آنلاین: ۱۰۳ درصد؛ این عدد رسمی رشد قیمت دارو در سال جاری است که رئیس سازمان غذا و دارو آن را اعلام کرد. البته بنا به تأکید سید مهدی میرصالحی ۳۵درصد از این رشد قیمت از جیب مردم و مابقی‌ش هم بیمه‌هاست، اما تجربه شخصی ما نشان می‌دهد وقتی می‌خواهیم نسخه‌هایمان را بپیچیم درصد ناچیزی از دارو‌های نسخه تحت پوشش بیمه هستند و عملاً ناگزیریم بخش عمده نسخه‌هایمان را به صورت آزاد تهیه کنیم. با وجود این رشد قیمت دارو در سال جاری به چالش‌های ارزی و رشد قیمت ارز ترجیحی پاره‌ای از تغییراتی که در این حوزه رخ داده است باز می‌گردد به گونه‌ای که بنا به تأکید رئیس سازمان غذا و دارو، امسال ارز ترجیحی دارو نسبت به سال گذشته حدود ۹۰۰ میلیون دلار کاهش داشته‌است.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های تخصیص ارز و رسیدگی به مطالبات معوقه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از برنامه مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

۹۰۰ میلیون دلار ارز کمتر برای دارو

محمدمهدی پیرصالحی در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته با اشاره به چالش‌های جاری بخش سلامت و تأکید بر تأثیرات منفی سیاست‌های فعلی تخصیص ارز بر روند تولید، اظهار کرد: «تمرکز بر واردات از طریق ارز ترجیحی، می‌تواند موجب کندی روند تولید در بخش داخلی شود.»

وی با اشاره به تأثیر تغییرات نرخ ارزی بر قیمت دارو، گفت: «قیمت دارو ناشی از تغییر نرخ ارز و هزینه‌های جانبی افزایش پیدا می‌کند، در حوزه دارو و تجهیزات، از ۵/۳ میلیارد دلار سهم سالانه ارز ترجیحی که برای این حوزه وجود داشت، این رقم امسال در بودجه مصوب دولت و مجلس، به ۳ میلیارد دلار کاهش یافته، یعنی ۵۰۰ میلیون دلار از بودجه ارز ترجیحی سازمان غذا و دارو کم شده است.»

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: «۵۰۰ میلیون دلار باید صرف تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز کشور شود و بنابراین کالا‌هایی که پیش از این با ارز ترجیحی تأمین می‌شدند، باید با ارز غیرترجیحی تأمین شوند، ضمن اینکه حدود ۴۰۰ میلیون دلار دیگر نیز تا امروز، به تصمیم سازمان غذا و دارو و به دلیل اینکه تولیدکنندگان زیادی در برخی حوزه‌ها داشتیم، از ارز ترجیحی خارج شده‌است. به طور نمونه در حوزه انسولین‌ها، آلبومین و برخی دارو‌های مختلف سازمان غذا و دارو پیشنهاد داده که ارز ترجیحی حذف شود.»

وی تأکید کرد: «بنابراین ما نسبت به سال گذشته ۹۰۰میلیون دلار ارز ترجیحی کمتری استفاده می‌کنیم.»

به گفته پیرصالحی اختلاف این ۹۰۰ میلیون دلار که از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده، روی قیمت دارو اثر می‌گذارد و برای تولیدکننده نیز مشکل نقدینگی ایجاد می‌کند.

کاهش ارز ترجیحی و افزایش قیمت ارز آزاد

بنا به تأکید پیرصالحی علاوه بر کاهش ارز ترجیحی تغییرات قیمت ارز آزاد هم در بحث تولید قیمت دارو اثرگذار است.

وی افزود: «اگر بحث تولید را کنار بگذاریم، برای قیمت دارو نیز این افزایش هزینه اثرگذار است، سال گذشته حدود ۵/۱ میلیارد دلار ارز غیرترجیحی دریافت می‌کردیم که نرخ آن حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود؛ اکنون نرخ این ارز به حدود ۱۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.» به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، اختلاف ایجاد شده مستقیماً به قیمت دارو اضافه می‌شود، زیرا میزان ارزی که مصرف شده و ریالی که برای آن تأمین شده‌است، باید در قیمت محصول لحاظ شود تا صنعت بتواند به تولید ادامه دهد. وی با اشاره به روند قیمت‌گذاری دارو نیز اشاره کرد و گفت: «کمیسیون قیمت‌گذاری دارو با حضور سازمان حمایت، شورای عالی بیمه و نمایندگان مجلس برگزار می‌شود و دقت لازم صورت می‌گیرد تا قیمت‌ها به درستی دیده شود.»

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: «نمی‌توانیم قیمت واقعی دارویی را که نرخ ارز آن تغییر کرده یا هزینه بسته‌بندی آن به علت افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و کالا‌های دیگر بالا رفته است، نادیده بگیریم.»

نگرانی از افزایش بدهی بیمه‌ها

پیرصالحی با اشاره به اینکه وقتی بیمه پول نداشته باشد، حمایت آن کاهش پیدا می‌کند، تصریح کرد: «از ابتدای سال تاکنون با بودجه‌های فعلی، بیمه‌ها هر افزایش قیمتی را که انجام شده پذیرفته‌اند؛ نگرانی فعلی این است که در ادامه سال، بدهی بیمه‌ها به بخش سلامت افزایش پیدا کند.»

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به چالش‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها و فشار بر منابع بیمه‌ای، بر ضرورت حمایت از صنعت دارو و مقابله با شیطنت‌ها برای ایجاد ناآرامی در بازار از طریق فضای مجازی تأکید کرد.

کمبود‌های دارویی در کمترین حد ممکن

پیرصالحی با اشاره به دشواری شرایط اقتصادی و وجود برخی کمبودها، بر پایداری نظام سلامت تأکید کرد و گفت: «علی‌رغم تمامی سختی‌ها، شعار ما حفظ آرامش و استمرار «ایران سلامت» در هر شرایطی است و تلاش می‌کنیم دارو‌های ضروری حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، در دسترس بیماران قرار گیرد.»

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: «در دارو‌های ضروری و حیاتی که حتی پیش از جنگ نیز با کمبود مواجه بودیم، امروز کمبود‌ها در کمترین حد ممکن قرار دارد، اما در دارو‌های برند، حتماً کمبود‌های بیشتری داریم و تأمین آنها با مشکلاتی مواجه است.»

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین دارو اظهار کرد: «در همین شرایط هماهنگی‌های لازم با همه نهاد‌هایی که می‌توانستند کمک کنند، انجام شده و حتی رئیس‌جمهور در سفری که به هند داشتند، شخصاً موضوع حمل‌ونقل و تأمین برخی دارو‌ها را پیگیری کردند که توانستیم بخشی از کالا‌هایی را که در هند مانده بود، با یکی دو پرواز وارد کشور کنیم.»