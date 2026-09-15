کد خبر: 1379675
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » اخبار كلی

چاپ ۹۳۶ عنوان کتاب درسی

1 رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی در ۲۰۰ مدرسه خبر داد

جوان آنلاین: رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی در ۲۰۰ مدرسه خبر داد و گفت: بیش از ۹۲ درصد کتاب‌های چاپ‌شده تاکنون در استان‌ها توزیع شده و این فرایند در چهار مرحله از چاپخانه به استان، از استان به منطقه، از منطقه به مدرسه و سپس تحویل به دانش‌آموز انجام می‌شود. 
علی لطیفی با اشاره به روند چاپ و آماده‌سازی کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ افزود: امسال حدود ۹۳۶ عنوان کتاب درسی در حوزه‌های عمومی، متوسطه، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و آموزش و پرورش استثنایی با مجموع تیراژ حدود ۱۶۴ میلیون جلد چاپ شده و اکنون بخش عمده کتاب‌ها آماده شده و برخی تیراژ‌های تکمیلی در حال انجام است. 
وی افزود: آمار ثبت سفارش نیز تقریباً در همین محدوده قرار دارد و حدود ۹۲ درصد دانش‌آموزان ثبت سفارش خود را انجام داده‌اند و حدود ۸ درصد باقی‌مانده عمدتاً مربوط به دانش‌آموزانی است که ثبت‌نام تحصیلی آنان در مدرسه هنوز قطعی نشده‌است. 

 ۳ محور مهم تغییر در کتاب‌های درسی و برنامه‌های درسی
معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به تغییرات محتوایی کتاب‌های درسی اظهار کرد: تغییرات امسال را می‌توان در سه محور اصلی تشریح کرد؛ نخست، تغییرات مرتبط با تحولات و رویداد‌های اخیر، دوم، تغییر در برنامه درسی دوره اول ابتدایی و سوم، به‌روزرسانی برنامه درسی رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش متناسب با نیاز‌های بازار کار. 
لطیفی درباره محور نخست، گفت: با توجه به جنگ تحمیلی سوم، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، در آن دسته از کتاب‌هایی که امکان اعمال تغییرات محتوایی وجود داشت، بازنگری‌هایی انجام شد. از جمله درس «زنگ میناب» به کتاب هدیه‌های آسمان پایه پنجم دوره ابتدایی اضافه شد، در یکی دیگر از پایه‌ها درسی درباره رهبر شهید افزوده شد و یک درس از تاریخ معاصر نیز به صورت کلی بازنگری و بازنویسی شد. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تغییر در برنامه درسی دوره اول ابتدایی را دومین محور تحول دانست و گفت: این طرح که از سال گذشته در هشت مدرسه به صورت محدود اجرا شد، امسال در ۲۰۰ مدرسه از سراسر کشور وارد مرحله الگوسازی می‌شود. 
لطیفی سومین محور تغییرات را مربوط به آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش عنوان کرد و گفت: این تغییرات متناسب با تحولات فناوری و نیاز‌های بازار کار و در راستای مهارت‌محوری مورد تأکید برنامه هفتم انجام شده است. وی افزود: از سال گذشته فرایند به‌روزرسانی رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش آغاز شد و در سال گذشته ۳۹ رشته به‌روزرسانی و تغییر کرد. امسال نیز ۴۱ رشته به‌روزرسانی شده و ۳۷ کتاب به صورت جدید و از نو تألیف شده‌اند و ۳۷ کتاب دیگر نیز مورد بازنگری کلی قرار گرفته‌اند. 

 توجه به نیاز بازار کار و اقتضائات بومی در برنامه‌های درسی
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش نیاز‌های بومی و بازار کار در تدوین برنامه‌های درسی گفت: در حوزه فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی، تغییرات بر اساس فناوری و نیاز بازار کار انجام شده‌است، چراکه رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی باید به گونه‌ای باشند که فارغ‌التحصیلان آنها امکان ورود به بازار کار را داشته باشند. 
لطیفی افزود: در تدوین محتوا و برنامه‌های درسی این حوزه، از افرادی استفاده شده که خود در بازار و حوزه تخصصی مربوط فعالیت دارند و در مواردی که مشاغل مرتبط با یک بوم و موقعیت خاص هستند، نظرات فعالان همان حوزه نیز مورد توجه قرار گرفته‌است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آموزش ، کتاب ، ابتدایی
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