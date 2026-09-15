کد خبر: 1379674
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
سیاست » اخبار کلی
هم‌افزایی ارتش و سپاه، پشتوانه اقتدار ایران در میدان نبرد

وحدت ایران دشمن را به استیصال کشاند

1 سخنگویان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیداری مشترک با تأکید بر هم‌افزایی و وحدت میان دو سازمان دفاعی کشور، این انسجام را از عوامل مهم ایستادگی و اقتدار نیرو‌های مسلح در برابر دشمنان دانستند.

جوان آنلاین: سخنگویان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیداری مشترک با تأکید بر هم‌افزایی و وحدت میان دو سازمان دفاعی کشور، این انسجام را از عوامل مهم ایستادگی و اقتدار نیرو‌های مسلح در برابر دشمنان دانستند. سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، با تجلیل از عملکرد ارتش، بر ضرورت ثبت و ماندگار شدن وحدت و همدلی موجود میان ارتش و سپاه و مجموعه نیرو‌های مسلح تأکید کرد و آن را بخشی از روایت وحدت ایران اسلامی دانست. امیر محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به وحدت و همراهی نیرو‌های مسلح تصریح کرد: «همین وحدت و همراهی بود که دشمنان را به استیصال کشاند» و افزود که وحدت ایجادشده در داخل کشور، دشمن را که به ایجاد اختلاف در ایران امید بسته بود، به استیصال رسانده است. 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش، سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در ستاد ارتش، با امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره موضوعات مختلف از جمله هم‌گرایی و هم‌افزایی موجود میان ارتش و سپاه و اقتدار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان، گفت‌و‌گو کرد. 
سخنگوی سپاه در این دیدار، با تجلیل و تقدیر از اقدامات ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جنگ جاری، ارتش را مایه افتخار ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواند و اظهار کرد: ارتش مایه افتخار ایران اسلامی و سازمانی قوی، مردمی و دشمن‌ستیز است؛ در تاریخ ایران، هرگز ارتشی این‌چنین قدرتمند، مردمی، آرمان‌خواه و پای کار وجود نداشته است. سردار محبی با یادآوری سابقه همراهی ارتش و سپاه در دوران دفاع مقدس ۸ ساله، بیان کرد: ارتش در دفاع‌های مقدس دوم و سوم، همانند دفاع مقدس اول، مایه افتخار بود. شهید سپهبد صیاد شیرازی، ارتش و سپاه را یک لشکر الهی می‌دانستند و بر اهمیت وحدت این دو سازمان، همواره تأکید داشتند. وی بیان کرد: در دفاع مقدس هشت ساله بسیاری از عملیات‌ها، با پشتیبانی هوانیروز و توپخانه ارتش انجام می‌شد. حتی در عملیات‌هایی که منحصراً توسط سپاه انجام می‌شد، هوانیروز و توپخانه ارتش، از عملیات پشتیبانی انجام می‌داد. 
سخنگوی سپاه با بیان اینکه وحدت و همدلی موجود میان ارتش و سپاه باید در تاریخ ثبت و ضبط شود، گفت: همدلی و همراهی موجود میان ارتش و سپاه و مجموعه نیرو‌های مسلح با هم، نیرو‌های مسلح با دولت و مردم و در نهایت همراهی و وحدت میدان و خیابان، باید در تاریخ ثبت و ماندگار شود. وی با تأکید بر اهمیت روایت وحدت ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: در درون نیرو‌های مسلح هم این همدلی و هم‌افزایی باید ثبت و روایت شود. همان‌طور که باید ثبت شود که ارتش و سپاه با افتخارآفرینی‌های خود، چطور موجبات سربلندی ملت و میهن را فراهم آورده‌اند. 
امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش نیز در این دیدار با اشاره به سابقه وحدت میان ارتش و سپاه در سال‌های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، اظهار کرد: ما در دوران دفاع مقدس، شاهد همراهی، هماهنگی، وحدت و هم‌افزایی چشمگیر میان ارتش و سپاه بودیم و امروز هم به لطف خدا، این مهم بیش از پیش، محقق شده است. انتظاری غیر از این هم وجود ندارد. ما همه تحت فرمان و هدایت فرمانده معظم کل قوا، هدفی واحد داشته و برای سربلندی و سرافرازی میهن اسلامی تلاش می‌کنیم. 
وی با بیان اینکه همواره تلاش شده تا همراهی و وحدت موجود میان ارتش و سپاه بیش از پیش در جامعه نشان داده شود، گفت: همین وحدت و همراهی بود که دشمنان را به استیصال کشاند. دشمن به ایجاد اختلاف در داخل کشور امید بسته بود، اما امروز، با وحدت ایجادشده در داخل کشور، دشمن به استیصال رسیده است. 
سخنگوی ارتش با تأکید بر ایستادگی نیرو‌های مسلح ایران اسلامی در برابر امریکا و رژیم صهیونی، خاطرنشان کرد: ما مقابل دشمنانی ایستاده‌ایم که از حجم بسیار بالای فناوری و تسلیحات برخوردار است و هیچ کشوری در جهان، جرات شلیک یک تیر به سمت آنان را ندارد، اما ما در برابر آنان ایستاده‌ایم، به آنان ضربه زده‌ایم و اجازه دستیابی آنان به اهدافشان را نداده‌ایم. 
امیر اکرمی‌نیا، ارتش و سپاه را مقتدر و کارآمد خواند و با بیان اینکه همکاری ارتش و سپاه امروز در بالاترین سطح خود قرار داشته و می‌تواند الگویی برای سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها باشد، تصریح کرد: وحدت موجود در داخل کشور، تضمین‌کننده پیروزی نهایی است. در این دیدار، لزوم جلسات مشترک سخنگویان نیرو‌های مسلح مورد تأکید و راهکار‌های ارتقای سطح همکاری‌های رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ارتش ، سپاه ، وحدت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

بدون شرح

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

صلح با قلم موشک

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

مظلوم‌تر از بهشتی‌

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده‌ایم

کرمانشاه دروازه اقتصادی ایران و عراق

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار