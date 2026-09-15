وحدت ایران دشمن را به استیصال کشاند

جوان آنلاین: سخنگویان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیداری مشترک با تأکید بر هم‌افزایی و وحدت میان دو سازمان دفاعی کشور، این انسجام را از عوامل مهم ایستادگی و اقتدار نیرو‌های مسلح در برابر دشمنان دانستند. سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، با تجلیل از عملکرد ارتش، بر ضرورت ثبت و ماندگار شدن وحدت و همدلی موجود میان ارتش و سپاه و مجموعه نیرو‌های مسلح تأکید کرد و آن را بخشی از روایت وحدت ایران اسلامی دانست. امیر محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به وحدت و همراهی نیرو‌های مسلح تصریح کرد: «همین وحدت و همراهی بود که دشمنان را به استیصال کشاند» و افزود که وحدت ایجادشده در داخل کشور، دشمن را که به ایجاد اختلاف در ایران امید بسته بود، به استیصال رسانده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش، سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در ستاد ارتش، با امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره موضوعات مختلف از جمله هم‌گرایی و هم‌افزایی موجود میان ارتش و سپاه و اقتدار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان، گفت‌و‌گو کرد.

سخنگوی سپاه در این دیدار، با تجلیل و تقدیر از اقدامات ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جنگ جاری، ارتش را مایه افتخار ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواند و اظهار کرد: ارتش مایه افتخار ایران اسلامی و سازمانی قوی، مردمی و دشمن‌ستیز است؛ در تاریخ ایران، هرگز ارتشی این‌چنین قدرتمند، مردمی، آرمان‌خواه و پای کار وجود نداشته است. سردار محبی با یادآوری سابقه همراهی ارتش و سپاه در دوران دفاع مقدس ۸ ساله، بیان کرد: ارتش در دفاع‌های مقدس دوم و سوم، همانند دفاع مقدس اول، مایه افتخار بود. شهید سپهبد صیاد شیرازی، ارتش و سپاه را یک لشکر الهی می‌دانستند و بر اهمیت وحدت این دو سازمان، همواره تأکید داشتند. وی بیان کرد: در دفاع مقدس هشت ساله بسیاری از عملیات‌ها، با پشتیبانی هوانیروز و توپخانه ارتش انجام می‌شد. حتی در عملیات‌هایی که منحصراً توسط سپاه انجام می‌شد، هوانیروز و توپخانه ارتش، از عملیات پشتیبانی انجام می‌داد.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه وحدت و همدلی موجود میان ارتش و سپاه باید در تاریخ ثبت و ضبط شود، گفت: همدلی و همراهی موجود میان ارتش و سپاه و مجموعه نیرو‌های مسلح با هم، نیرو‌های مسلح با دولت و مردم و در نهایت همراهی و وحدت میدان و خیابان، باید در تاریخ ثبت و ماندگار شود. وی با تأکید بر اهمیت روایت وحدت ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: در درون نیرو‌های مسلح هم این همدلی و هم‌افزایی باید ثبت و روایت شود. همان‌طور که باید ثبت شود که ارتش و سپاه با افتخارآفرینی‌های خود، چطور موجبات سربلندی ملت و میهن را فراهم آورده‌اند.

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش نیز در این دیدار با اشاره به سابقه وحدت میان ارتش و سپاه در سال‌های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، اظهار کرد: ما در دوران دفاع مقدس، شاهد همراهی، هماهنگی، وحدت و هم‌افزایی چشمگیر میان ارتش و سپاه بودیم و امروز هم به لطف خدا، این مهم بیش از پیش، محقق شده است. انتظاری غیر از این هم وجود ندارد. ما همه تحت فرمان و هدایت فرمانده معظم کل قوا، هدفی واحد داشته و برای سربلندی و سرافرازی میهن اسلامی تلاش می‌کنیم.

وی با بیان اینکه همواره تلاش شده تا همراهی و وحدت موجود میان ارتش و سپاه بیش از پیش در جامعه نشان داده شود، گفت: همین وحدت و همراهی بود که دشمنان را به استیصال کشاند. دشمن به ایجاد اختلاف در داخل کشور امید بسته بود، اما امروز، با وحدت ایجادشده در داخل کشور، دشمن به استیصال رسیده است.

سخنگوی ارتش با تأکید بر ایستادگی نیرو‌های مسلح ایران اسلامی در برابر امریکا و رژیم صهیونی، خاطرنشان کرد: ما مقابل دشمنانی ایستاده‌ایم که از حجم بسیار بالای فناوری و تسلیحات برخوردار است و هیچ کشوری در جهان، جرات شلیک یک تیر به سمت آنان را ندارد، اما ما در برابر آنان ایستاده‌ایم، به آنان ضربه زده‌ایم و اجازه دستیابی آنان به اهدافشان را نداده‌ایم.

امیر اکرمی‌نیا، ارتش و سپاه را مقتدر و کارآمد خواند و با بیان اینکه همکاری ارتش و سپاه امروز در بالاترین سطح خود قرار داشته و می‌تواند الگویی برای سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها باشد، تصریح کرد: وحدت موجود در داخل کشور، تضمین‌کننده پیروزی نهایی است. در این دیدار، لزوم جلسات مشترک سخنگویان نیرو‌های مسلح مورد تأکید و راهکار‌های ارتقای سطح همکاری‌های رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.