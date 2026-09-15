جوان آنلاین: انهدام پیاپی پهپادهای پیشرفته متجاوز در روزهای اخیر، بار دیگر توان شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در شناسایی و مقابله با پرندههای بدون سرنشین دشمن را به نمایش گذاشته است؛ روندی که از انهدام پهپادهای سنگین و پیشرفته MQ-۹ آغاز شده و در روزهای اخیر با شکار سریالی پهپادهای MQ-۱ در محدوده تنگه هرمز ادامه یافته است.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده، در تازهترین مورد، چهارمین فروند پهپاد MQ-۱ در روزهای اخیر در شرق تنگه هرمز منهدم شد. این پهپاد با استفاده از سامانه پدافندی جدید و پیشرفته نیروی هوافضای سپاه و در چارچوب شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور شناسایی و سرنگون شده است. این در حالی است که در همان روز، یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-۱ نیز در بخش غربی تنگه هرمز رهگیری و منهدم شده بود. بدین ترتیب، فقط در فاصله چند روز، دستکم چهار انهدام MQ-۱ در منطقه تنگه هرمز از سوی منابع رسمی اعلام شده است. گزارشهای رسمی همچنین نشان میدهد شکار پهپادهای متجاوز به MQ-۱ محدود نبوده و نمونههای پیشرفتهتر MQ-۹ نیز در فهرست پهپادهای منهدمشده قرار دارند. برای نمونه، در فروردینماه امسال دو فروند MQ-۹ به دست نیروی پدافند هوایی ارتش در شیراز منهدم شد و در موردی دیگر، انهدام یک فروند MQ-۹ به دست پدافند سپاه در آسمان شیراز اعلام شد. در ادامه نیز یک فروند پهپاد MQ-۹ را نیروی پدافند هوایی ارتش و در چارچوب شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه غرب کشور منهدم کرد. همچنین در شهریورماه، یک فروند MQ-۹ در شرق تنگه هرمز با سامانه پدافندی نیروی هوافضای سپاه سرنگون شد. اما این موارد فقط بخشی از آمار اعلامشده درباره مقابله با پهپادهای متجاوز است. بر اساس آمار تجمیعی منتشرشده از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی، شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور تا ۳۱ اردیبهشتماه توانسته بود ۱۷۰ فروند انواع پهپادهای پیشرفته از جمله هرمس ۹۰۰، هرون، اوربیتر، لوکاس و MQ-۹ را شناسایی و منهدم کند. این آمار، تصویری از گستردگی عملیات پدافند هوایی کشور در برابر پرندههای بدون سرنشین متجاوز ارائه میکند؛ آماری که پس از انتشار آن نیز موارد دیگری از انهدام پهپادها بهصورت موردی اعلام شده است. در این میان، تکرار انهدام پهپادهای MQ-۱ در محدوده تنگه هرمز، یکی از تازهترین حلقههای این روند محسوب میشود. اعلام انهدام چهارمین MQ-۱ در شرق تنگه هرمز، در فاصله کوتاهی پس از اعلام انهدام یک MQ-۱ دیگر در غرب تنگه، نشان میدهد که محدوده تنگه هرمز نیز به یکی از نقاط اصلی رویارویی پدافند ایران با پرندههای بدون سرنشین متجاوز تبدیل شده است. بر اساس گزارشهای رسمی، این عملیاتها در چارچوب شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور انجام شدهاند؛ شبکهای که با بهرهگیری از سامانههای بومی و هماهنگی میان اجزای پدافند هوایی، وظیفه شناسایی، رهگیری و مقابله با اهداف هوایی را بر عهده دارد. با این توصیف زنجیره اعلامشده انهدام پهپادهای متجاوز، از MQ-۹ در شیراز و مناطق غربی کشور تا MQ-۹ در شرق تنگه هرمز و سپس شکارهای پیاپی MQ-۱ در آبراه راهبردی هرمز، بخشی از کارنامه اعلامشده پدافند هوایی کشور در مقابله با پرندههای بدون سرنشین متجاوز است؛ کارنامهای که بر اساس آخرین آمار تجمیعی رسمی، از انهدام بیش از ۱۷۰ پهپاد حکایت دارد و پس از آن نیز موارد جدیدی به این فهرست افزوده شده است.