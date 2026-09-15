خیابان را خالی نکنید

جوان آنلاین: همزمان با فرارسیدن دویستمین شب حضور مردم در خیابان‌ها و در شرایطی که ایران درگیر جنگی چندلایه در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و رسانه‌ای است، سه پیام از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، خطاب به مردم صادر شد؛ پیام‌هایی که در آنها بر نقش تعیین‌کننده حضور مردم در خنثی‌سازی طراحی‌های دشمن و ضرورت استمرار این حضور آگاهانه، مسئولانه و دشمن‌شکن تأکید شده است. وجه مشترک این پیام‌ها آن است که حضور مردم صرفاً یک همراهی با تحولات کشور تلقی نشده است، بلکه به عنوان پشتوانه اقتدار ملی، مقاومت در میدان نبرد، ایستادگی در برابر فشار‌های دشمن و پشتیبانی از مسیر دیپلماسی مبتنی بر عزت و منافع ملی مورد توجه قرار گرفته است.



آنچه شکست خورد توهم مهاجم بود نه اراده ایرانیان

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در آستانه دویستمین شب حضور مردم در خیابان‌ها، با صدور پیامی ضمن قدردانی از حضور و ایستادگی ملت ایران، بر نقش مردم در اقتدار کشور، شکست طرح‌های دشمن و پشتیبانی از مسیر عزتمندانه دیپلماسی و منافع ملی تأکید کرد.

قالیباف در این پیام خطاب به ملت ایران نوشت: «دویست روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم سپری شده است؛ و در این مسیر، شما با حضور مسئولانه و آگاهانه در صحنه نشان دادید پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی، پیش از هر چیز، ملت ایران است.»

رئیس مجلس افزود: «دشمن خیال می‌کرد با تهاجم نظامی می‌تواند اراده ما را بشکند؛ اما امروز، در دویستمین شب حضور پرشور مردم در خیابان‌ها، روشن شد که آنچه شکست خورد توهم مهاجم بود، نه اراده ایرانیان.» وی با ادای احترام به مردم، حضور آنان را ریشه اقتدار دفاعی کشور دانست: «سرو تناور قدرت دفاعی ایران که در میدان نبرد می‌ایستد، ریشه در ایمان و اراده شما مردم مبعوث شده دارد که اکنون دویست شب است خیابان‌های میهن عزیزمان را به تسخیر خود درآورده‌اید.» قالیباف همچنین با اشاره به عرصه دیپلماسی تأکید کرد: «آنچه در عرصه دیپلماسی با اتکا به عزت و منافع ملی پیگیری می‌شود نیز از پشتوانه همین حضور، دل‌گرم است و همین حضور پیوسته و حماسی مردم است که دلیل شکست طرح‌های تفرقه و تضعیف ایران عزیز ماست.»

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به حضور مردم در شرایط جنگ و فشار‌های مختلف دشمن گفت: «شما مردم سرافراز، با خالی نکردن خیابان زیر آتش جنگ و فشار‌های امنیتی و اقتصادی دشمن، محاسبات او را برهم زدید. دشمن می‌خواست با آتش، ترس را بیدار کند؛ اما شما با حضور خود، آتش غیرت و عزت برخاسته از ایستادگی را به رخ کشیدید.»

حضور مردم را باید با خدمت به آنها پاسخ داد

وی ادامه داد: «شما نشان دادید فشار‌ها و اختلاف دیدگاه‌ها هرگز پیوند عمیق هسته سخت ۹۰میلیون ایرانی را با ایران عزیز و منافع ملی مخدوش نمی‌کند.» قالیباف با اشاره به تجربه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، مقاومت مردم را عامل اصلی ناکامی دشمن در برابر ایران عنوان کرد و افزود: «هرگاه دشمن در برابر ایران ناکام مانده، علت اصلی آن مقاومت مردم بوده است؛ مقاومتی که امروز دویست شب است که در پیوند میدان مبارزه نظامی میدان مبارزه خیابان معنا یافته است.»

رئیس مجلس همچنین مسئولان را مخاطب قرار داد: «برای ما مسئولان، بزرگ‌ترین غنیمت این روز‌ها فرصت خدمت است؛ فرصتی که باید با صداقت، مجاهدت و کار بی‌وقفه پاسخ داده شود.»

وی در پایان پیام خود ضمن ادای احترام به مردم و قدردانی از صبر و بزرگواری آنان، اظهار داشت که تاریخ نام ملت ایران را هم‌سنگ بزرگ‌ترین روز‌های ایستادگی ایران به یاد خواهد سپرد.

تأکید نماینده ولی‌فقیه در سپاه بر استمرار حضور

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پیامی با قدردانی از دویست شب حماسه‌آفرینی و میدان‌داری ملت ایران، بر استمرار حضور آگاهانه و مسئولانه مردم تأکید کرد.

حاجی‌صادقی با اشاره به حضور مردم از نخستین ساعات تجاوز و جنگ تحمیلی، این حضور را همراه با سوگواری برای شهدای این حوادث و خلق حماسه‌های تاریخی توصیف کرد و گفت: «شما‌ای ملت مبعوث و آگاه، از همان ساعات آغازین تجاوز و جنگ تحمیلی جنایتکاران امریکایی ـ صهیونی و شهادت امام شهید امت و فرماندهان عالی‌قدر نیرو‌های مسلح و دیگر شهدای مظلوم و بی‌دفاع مردمی، با حضور معجزه‌گون خود در میادین، مساجد، مصلی‌ها و حتی دورافتاده‌ترین روستاها، نه فقط سوگواری کردید، که حماسه‌های ماندگار و الهام‌بخش تاریخی آفریدید.»

نماینده ولی‌فقیه در سپاه، حضور میلیونی مردم را «حمایت سترگ از رزمندگان اسلام»، «خون‌خواهی امام شهید» و «بیعت استوار با رهبر معظم انقلاب» توصیف کرد و افزود: «شما ثابت کردید که رابطه امت و ولایت، فراتر از یک پیوند سیاسی متعارف و در حقیقت، پیوند ایمانی و عاطفی ریشه‌دار در عمق جان‌ها است.» حاجی‌صادقی این حضور را همچنین «اعلام موجودیت تمدنی» و «موضع‌گیری سیاسی پرطنین بین‌المللی» دانست و گفت این حضور به محاسبه‌گران جهانی یادآوری کرده است که ملت ایران با هویت اسلامی ـ انقلابی خود در برابر توطئه‌های ترکیبی دشمنان و اذناب و مزدوران داخلی آنان ایستاده است.

وی در ادامه تأکید کرد: «شما با این میدان‌داری هدفمند و باشکوه، بزرگ‌ترین پشتوانه معنوی و عملی را برای نبرد عاشورایی نیرو‌های مسلح و رزمندگان اسلام فراهم آوردید و خط مقدم دفاع از حریم امنیت ملی را بیمه کردید.»

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به ابعاد مختلف جنگ دشمن گفت: «امروز میدان، میدان جنگ تحمیلی تمام‌عیار اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و امنیتی دشمن است. آنان که در محاسبه خود شکست خوردند، اکنون با ابراز یأس، تفرقه و فشار معیشتی می‌کوشند، اراده مستحکم و اتحاد مقدس شما را تخریب کنند.»

حاجی‌صادقی تداوم اراده جمعی و خودآگاهی راهبردی مردم را در سایه رهبری و ایستادگی دولت، راه پیروزی نهایی در این جنگ دانست و تصریح کرد: «این سرمایه اجتماعی عظیم، میراث مشترک خون شهدا و مجاهدت‌های چهل و هشت ساله شما ملت ایران است و بی‌شک پاسداری از آن، وظیفه‌ای همگانی است.» نماینده ولی‌فقیه در سپاه در پایان با اشاره به این سخن که «مردم کار را تمام خواهند کرد»، اظهار داشت: «مطمئنم که با استمرار این حضور آگاهانه و مسئولانه، در سایه وحدت و تاب‌آوری ملی و اقتصاد مقاومتی، طعم شکست را در کام دشمنان ماندگار خواهیم کرد و جشن نصرت و غلبه ایرانیان مصمم و تاریخ‌ساز بر دشمن امریکایی صهیونی را در جای جای این سرزمین برپا خواهیم کرد.»

شکوه بعثت در خیابان‌ها را حفظ نمایید

سردار موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز در آستانه دویستمین شب حضور مردم، با صدور پیامی ضمن تجلیل از ایستادگی ملت ایران، بر حفظ شکوه این حضور و استمرار انسجام و اتحاد تأکید کرد.

وی خطاب به مردم ایران نوشت: «ملت غیور و شجاع ایران، امت ولایت‌مدار، درود و رحمت الهی نثار شما شایستگان که در عمل به تکلیف دینی و ملی خود، چون کوه‌ها استوار، چون رود‌ها پرخروش و، چون تکه‌های گداخته آهن پرحرارت، با حضوری معجزه‌گون، خستگی‌ناپذیر، حماسی و دشمن‌شکن دویستمین شب بعثت خود را در خیابان‌ها در خون‌خواهی امام شهید و امتثال امر ولی فقیه حفظ کرده‌اید.»

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ادامه گفت: «قیام شبانه شما که در دفاع از هویت، استقلال و موجودیت کشور ادامه یافته، جهانیان را متحیر نموده است و نمایشی از تراز بالای عقلانیت ملی، ارزش‌های والای دینی و فرهنگ و تمدن برجسته ملی، چهره برتری از یک ملت با عظمت را در منظر و مرآی سایر ملل جهان قرار داده است. امروز دشمنان متحیر و متعجب از این ایستادگی، عظمت شما را تصدیق و دوستان و آزادگان جهان خرسند از این عزتمندی، امیدوار به پیروزی نهایی حق در برابر ظلم و استکبار گشته‌اند.»

موسوی همچنین حضور مردم را «پشتیبانی مطمئن و دلگرم‌کننده برای رزمندگان اسلام در همه سنگر‌های دفاعی کشور» دانست و آن را پیامی برای پایمردی و تاب‌آوری سربازان نیروی هوافضای سپاه در محافظت از کیان اسلامی ایران و خون‌خواهی امام شهید توصیف کرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پایان با آرزوی تحقق آخرین وعده امام راحل و چشیدن طعم پیروزی توسط ملت ایران، خطاب به مردم توصیه کرد: «عظمت و شکوه این حضور را با حفظ انسجام و اتحاد مقدس در همه ساحات و پشتیبانی از تلاش خادمان خود در دولت مردمی و مقامات فعال در میدان سیاسی و رزمندگان اسلام با سرمشق قرار دادن تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری حفظ نمایید.»