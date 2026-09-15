بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از موزه «صدا و موسیقی»، رونمایی از اسناد تاریخی دیده‌نشده از علینقی وزیری در کنسرت «مشتاق و پریشان»، اجرای ارکستر «آیسو» به رهبری مازیار یونسی، «گفت‌وگوی تار و تنبک»، «سایه‌روشن‌ها» و انتشار «کز نیستان» با آهنگسازی امیر شریفی از خبر‌های امروز حوزه موسیقی هستند.

جوان آنلاین: از روابط عمومی بنیاد رودکی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سه‌شنبه (۲۴ شهریورماه) با حضور در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی از موزه «صدا و موسیقی» بازدید کرد.

به گزارش ایرنا، در این بازدید که با حضور محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی انجام شد، حسین ساجدی‌نیا گردآورنده مجموعه توضیحاتی درباره ساز‌ها و اشیای موجود در موزه، قدمت و ویژگی‌های تاریخی آنها ارائه کرد.

این بازدید در حاشیه آیین اختتامیه دهمین دوره جایزه فیروزه در برج آزادی انجام شد.

دومین موزه «صدا و موسیقی» در کشور از ۱۷ شهریورماه فعالیت خود را در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی آغاز کرده و میزبان علاقه‌مندان، پژوهشگران و مخاطبان حوزه فرهنگ و هنر است. در این موزه بیش از ۲۲۰ ساز و شیء مرتبط با صدا و موسیقی در معرض دید قرار گرفته است؛ مجموعه‌ای که در آن نمونه‌هایی از ساز‌های ایرانی همچون تار، سه‌تار، کمانچه، سنتور، عود، نی، سرنا، بالابان و تنبک در کنار ساز‌هایی از فرهنگ‌ها و مناطق مختلف جهان دیده می‌شود. بخشی از این گنجینه نیز به ابزار‌های قدیمی تولید، ضبط و پخش صدا اختصاص دارد؛ از گرامافون و فونوگراف و دستگاه‌های ریل و نوار کاست تا رادیو‌های قدیمی، تلفن‌ها، زنگ‌ها، سوت‌ها و دیگر اشیای صوتی.

تنوع این مجموعه، امکان روایت موسیقی تنها از منظر ساز‌های موسیقایی را محدود نمی‌کند و بخشی از تاریخ فناوری صدا و شیوه‌های ارتباط و تولید صوت در زندگی روزمره را نیز پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. حضور ساز‌های آیینی، ابزار‌های صوتی سنتی، ساز‌های کودک و نمونه‌هایی از ساز‌های کمتر شناخته‌شده نیز بر گستره موضوعی این موزه افزوده است.

این مجموعه توسط حسین ساجدی‌نیا نوازنده تار، پژوهشگر و مجموعه‌دار حوزه موسیقی و میراث فرهنگی، گردآوری شده است. ساجدی‌نیا طی حدود چهار دهه فعالیت فرهنگی، مجموعه‌ای گسترده از اشیای مرتبط با صدا، موسیقی و مردم‌شناسی را گردآوری کرده و سابقه فعالیت در حوزه آموزش موسیقی، پژوهش، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و راه‌اندازی موزه صدا و موسیقی در تبریز را در کارنامه دارد.

بازدید معاون وزیر فرهنگ از موزه عروسکی تا صحنه ارکستر سمفونیک تهران

حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوشنبه (۲۳ شهریورماه) با حضور در بنیاد رودکی به تماشای بخشی از تمرین ارکستر سمفونیک تهران برای اجرای «فیگارو» به رهبری نصیر حیدریان نشست و از مراحل تکمیل و آماده‌سازی موزه عروسکی در تالار فردوسی بازدید کرد.

انتظامی با حضور روی صحنه تالار وحدت، از استقبال مخاطبان و تمام شدن بلیت‌های هر دو شب «فیگارو» ابراز خرسندی کرد و حضور نصیر حیدریان به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران و نوازندگان حرفه‌ای ارکستر و فرصت حضور یک سولیست نوجوان در کنار ارکستر حرفه‌ای را زمینه‌ای برای ارتقای کیفیت اجرا‌ها و کشف استعداد‌های تازه دانست.

رونمایی از اسناد دیده‌نشده کلنل وزیری در کنسرت «مشتاق و پریشان»

اسناد تاریخی، تصویری و صوتی دیده‌نشده از علینقی وزیری موسیقیدان و آهنگساز فقید و از چهره‌های تاثیرگذار در شکل‌گیری موسیقی نوین ایران همزمان با اجرای ارکستر ساز‌های ایرانی بنیاد رودکی با عنوان «مشتاق و پریشان» رونمایی می‌شود؛ این برنامه روز‌های جمعه و شنبه (۲۷ و ۲۸ شهریورماه) ساعت ۲۰ در تالار رودکی تهران برگزار خواهد شد.

«مشتاق و پریشان» به مناسبت گرامیداشت مقام هنری علینقی وزیری و با سرپرستی مهمان قاسم رحیم‌زاده و خوانندگی مهمان اشکان کمانگری روی صحنه می‌رود و در آن منتخبی از تصانیف و قطعات ماندگار این آهنگساز و موسیقیدان برجسته اجرا خواهد شد.

این رویداد همچنین دومین همکاری مشترک بنیاد رودکی و «خانه پایور» است که این بار با محوریت معرفی و عرضه بخشی از اسناد کمتر دیده‌شده تاریخ موسیقی معاصر همراه شده است. در این برنامه، بخش‌هایی از فیلم مستند ضبط‌شده و صدایی از کلنل علینقی وزیری به همت پژوهشگر برجسته فوزیه مجد برای نخستین بار پخش خواهد شد.

علینقی وزیری هنرمندی بود که با رویکردی نوگرا و تاکید بر توسعه آموزش و دانش موسیقی، از چهره‌های اثرگذار در تحول موسیقی ایران در دوره معاصر به شمار می‌رود. توجه به آموزش علمی موسیقی، فعالیت‌های نظری و آموزشی و تلاش برای ایجاد تجربه‌های تازه در آهنگسازی و اجرای موسیقی ایرانی، از جمله وجوه مهم کارنامه وزیری است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

در این برنامه، قطعاتی از جمله «مشتاق و پریشان»، «ای وطن» و «ژیمناستیک موزیکال» اجرا خواهد شد. همچنین بخش‌هایی از ساز و آواز و یک سه‌نوازی تار بر اساس ردیف علینقی وزیری و در آواز دشتی، از دیگر بخش‌های این برنامه است؛ ترکیبی که در کنار اجرای ارکسترال، فرصت بیشتری برای شنیدن ظرفیت‌های موسیقی ایرانی در قالب‌های مختلف فراهم می‌کند.

ارکستر ساز‌های ایرانی بنیاد رودکی با هدف ارتقای سطح کیفی اجرای موسیقی ایرانی، فراهم کردن بستری حرفه‌ای برای فعالیت نوازندگان و هنرمندان این حوزه و همچنین بازشناسی و بازآفرینی گنجینه موسیقی دستگاهی ایران تشکیل شده است. این ارکستر تلاش دارد با تکیه بر ظرفیت نوازندگان ساز‌های ایرانی، زمینه‌ای برای ارائه برنامه‌های منسجم و حرفه‌ای و توجه دوباره به میراث موسیقی ایرانی فراهم کند.

شورای هنری ارکستر ساز‌های ایرانی بنیاد رودکی را پریچهر خواجه، علی بهرامی‌فرد، حسام اینانلو، قاسم رحیم‌زاده و امیرعباس ستایشگر تشکیل می‌دهند. تشکیل این ارکستر در سال گذشته و پس از انتشار فراخوان بنیاد رودکی برای جذب نوازندگان ساز‌های ایرانی انجام شد. پس از برگزاری آزمون و ارزیابی نوازندگان، اعضای ارکستر انتخاب و تمرینات آن آغاز شد و نخستین اجرای رسمی این مجموعه با عنوان «راهی بزن...» و در گرامیداشت استاد فرامرز پایور در تالار وحدت روی صحنه رفت.

اکنون ارکستر ساز‌های ایرانی بنیاد رودکی در دومین تجربه اجرایی خود، با «مشتاق و پریشان» به سراغ بخشی دیگر از میراث موسیقی ایرانی رفته است؛ اجرایی که در کنار گرامیداشت جایگاه استاد علینقی وزیری، تلاشی برای پیوند میان میراث موسیقایی، تجربه اجرایی و ظرفیت‌های نسل امروز نوازندگان ساز‌های ایرانی به شمار می‌رود.

ارکستر «آیسو»؛ روایت موسیقایی از آشوب تا استمرار

ارکستر سمفونیک آیسو در اجرایی با عنوان «چندان می‌باید کوشیدن که تو نمانی تا بدانی آن چیز را که خواهد ماندن»، پنجشنبه (۲۶ شهریورماه) ساعت ۲۱ با رهبری مازیار یونسی در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

این کنسرت روایتی موسیقایی است که با کنار هم قرار دادن چهار اثر متفاوت، مسیری دراماتیک را از خلال تضادها، بازگشت‌ها و دگرگونی‌های موسیقایی شکل می‌دهد.

«اوورتور تراژیک» اپوس ۸۱ اثر یوهان برامس، «نمرود» اثر ادوارد الگار، موومان دوم «مرگ و دختر» اثر فرانتس شوبرت با تنظیم گوستاو مالر برای ارکستر زهی و فینال «سمفونی شماره ۲» اثر یان سیبلیوس، چهار اثری هستند که در این برنامه توسط ارکستر سمفونیک «آیسو» اجرا می‌شوند.

این آثار با وجود تفاوت در جهان صوتی و تاریخی، در کنار یکدیگر همچون فصل‌های یک روایت دراماتیک قرار می‌گیرند؛ روایتی که از آشوب و رویارویی با سرنوشت آغاز می‌شود، از فقدان، مرگ و حافظه عبور می‌کند و به پیوند انسانی و ایده استمرار می‌رسد.

در کنار موسیقی، برای هر یک از این قطعات متونی در بروشور در نظر گرفته شده است؛ گزیده‌هایی از ادبیات ایران و حکمت‌هایی از «ئی‌چینگ» (کتاب دگرگونی‌ها از متون کهن چین). این متون قرار نیست تفسیری برای موسیقی ارائه دهند، بلکه به عنوان روزنه‌هایی برای ورود به فضای هر اثر انتخاب شده‌اند.

این پروژه با تاکید بر پیوند موسیقی، تصویر و روایت، تجربه‌ای متفاوت از اجرای ارکسترال را دنبال می‌کند؛ تجربه‌ای که در آن موسیقی در مرکز قرار دارد و عناصر بصری و روایی در خدمت تعمیق تجربه‌ی شنیداری مخاطب هستند.

مازیار یونسی مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونیک آیسو، درباره رویکرد این ارکستر گفت: موسیقی نقطه آغاز و مقصد نهایی فعالیت‌های آیسو است. ما باور داریم که اثر موسیقایی باید تا حد امکان معنای خویش را از درون آشکار کند و هر عنصر بیرونی تنها در خدمت تعمیق این تجربه شنیداری قرار گیرد، نه آنکه جایگزین آن شود.

یونسی درباره انتخاب آثاری که توسط این ارکستر اجرا می‌شوند، بیان کرد: آیسو بر پایه اجرای آثار شاخص موسیقی کلاسیک، در کنار معرفی و بازخوانی موسیقی ایران متمرکز است تا مخاطب با بالاترین سطح کیفی ممکن با میراث موسیقایی فرهنگ‌های گوناگون آشنا شود و از طریق خرد شنیداری، افقی تازه برای فهم جهان و گفت‌وگوی میان فرهنگ‌ها بیابد.

«گفت‌وگوی تار و تنبک» و «سایه‌روشن‌ها» در دلکوک خانه هنرمندان ایران

«گفت‌وگوی تار و تنبک» دومین برنامه از فصل تابستان ۱۴۰۵ و پنجاه و هشتمین شب از سلسله شب‌های موسیقی محیطی دلکوک است که چهارشنبه (۲۵ شهریورماه) از ساعت ۱۹ در لابی طبقه همکف خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.

در این برنامه کوشا پشنگ‌پور به اجرای تار و سروش علیخانی به اجرای تنبک خواهند پرداخت.

همچنین سومین برنامه از فصل تابستان ۱۴۰۵ و پنجاه و نهمین شب از سلسله شب‌های موسیقی محیطی دلکوک با عنوان «سایه‌روشن‌ها» پنجشنبه (۲۶ شهریورماه) از ساعت ۱۹ در لابی طبقه همکف خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.

آناهیتا ایزدی‌پارسا در این شب با ساز ویولنسل به اجرای آثاری از شانیا رضوی، امیر بکان و امیرمهیار تفرشی‌پور می‌پردازد.

در ادامه برپایی سلسله جلسات «دلکوک» که به صورت فصلی میزبان علاقه‌مندان موسیقی است، اجرا‌های فصل تابستان از ۲۴ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود؛ این سلسله اجرا‌ها از ساعت ۱۹ شب‌های یاد شده مخاطبان و علاقه‌مندان موسیقی محیطی را میزبانی می‌کنند. تماشای این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

«کز نیستان»؛ آمیزه‌ای از موسیقی پیشاقاجاری و قاجاری با بیانی معاصر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران، آلبوم «کز نیستان» با آهنگسازی و نوازندگی تار امیر شریفی و نوازندگی نی زمان خیری به همت موسسه ماهور منتشر و روانه بازار موسیقی شد.

امیر شریفی نوازنده تار و سه‌تار، آهنگساز و ردیف‌دان درباره این آلبوم گفت: کز نیستان یک «نوبت» یا «سوییتِ» موسیقی کلاسیک ایرانی است که در آن توجه به طراحی فرم کلی اثر، برقراری روابط بین اجزاء و چیدمان منطقی و روشمند قطعات، به طور خاص مورد نظر بوده است.

وی افزود: این آلبوم یک دونوازی سهتار و نی به آهنگسازی و نوازندگی سه‌تار امیر شریفی و نوازندگی نی زمان خیری است که شامل قطعات آهنگسازی‌شده و بداهه‌نوازی‌های هدفمندی در آواز بیات اصفهان است.

شریفی درباره بیان موسیقایی در این اثر اظهار کرد: «کز نیستان» از سویی با رجوع به قوانین ساخت قطعات در رسالات موسیقی قدیم ایران (دوره‌های صفوی‌ـ تیموری) و از سوی دیگر با رجوع به قانون‌مندی‌های مترتب بر ژرف ساخت‌های ردیف‌های موسیقی دستگاهی ایران سامان‌دهی شده است؛ از این رو مجموعه قطعات این آلبوم، آمیزه‌ای هدفمند از موسیقی پیشاقاجاری و موسیقی کلاسیک قاجاری را با بیانی معاصر به نمایش می‌گذارد.

امیر شریفی نوازنده تار و سه‌تار، آهنگساز و ردیف‌دان متولد ۱۳۵۷ در تهران، عضو هیات علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر ایران و بنیانگذار گروه موسیقی «نقش» است. در دو دهه گذشته از او پانزده آلبوم در قالب‌های گروه‌نوازی و تکنوازی در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی از انتشارات ماهور منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان است.

زمان خیری نوازنده نی، مدرس و پژوهشگر موسیقی دستگاهی ایران متولد ۱۳۵۷ در تهران، مدرس ساز نی در هنرستان موسیقی پسران تهران و مراکز آموزش عالی موسیقی است. از او آثار مستقلی در قالب تکنوازی و همچنین آثاری در کنار استادان موسیقی دستگاهی منتشر شده است. او همچنین جوایز متعددی در زمینه‌ی نوازندگی و پژوهش در موسیقی دستگاهی ایران دارد.