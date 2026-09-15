سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر رسمی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به پکن در روز چهارشنبه خبر داد.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، روز چهارشنبه برای انجام یک دیدار رسمی عازم پکن خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به گفته بقائی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان این سفر با همتای چینی خود دیدار و درباره روابط دوجانبه و همچنین مهم‌ترین مسائل و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر خواهد کرد.

روابط ایران و چین در سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای گسترش یافته و دو کشور در سطوح مختلف درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی و مشورت داشته‌اند.

همچنین همکاری و رایزنی تهران و پکن در چارچوب نهادهای چندجانبه از جمله سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس و نیز موضوعات مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی از جمله محورهای مورد توجه دو کشور بوده است.

در شرایط کنونی و با توجه به تحولات منطقه و بین‌المللی، رایزنی میان ایران و چین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دو طرف در مقاطع مختلف بر تداوم مشورت‌ها و همکاری‌ها در موضوعات مورد علاقه مشترک تأکید کرده‌اند.

پیش از این نیز مقام‌های دو کشور بر اهمیت روابط تهران و پکن و ضرورت اجرای توافقات و برنامه‌های مشترک و توسعه همکاری‌های دوجانبه تأکید کرده‌اند.

بر اساس اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه، سفر عراقچی به پکن در چارچوب رایزنی‌های رسمی دو کشور انجام می‌شود و مسائل دوجانبه و تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار گفت‌وگوهای وزیر امور خارجه ایران با مقام‌های چینی قرار خواهد داشت.