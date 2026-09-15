همدلی ارتش و سپاه باید در تاریخ ثبت شود

جوان آنلاین: سردار «حسین محبی» سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در ستاد ارتش، با امیر «محمد اکرمینیا» سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره موضوعات مختلف از جمله همگرایی و همافزایی موجود میان ارتش و سپاه و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان، گفتوگو کرد.
سردار محبی در این دیدار، با تجلیل و تقدیر از اقدامات ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جنگ جاری، ارتش را مایه افتخار ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواند و اظهار داشت: ارتش مایه افتخار ایران اسلامی و سازمانی قوی، مردمی و دشمنستیز است؛ در تاریخ ایران، هرگز ارتشی این چنین قدرتمند، مردمی، آرمانخواه و پای کار وجود نداشته است.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یادآوری سابقه همراهی ارتش و سپاه در دوران دفاع مقدس هشتساله، بیان کرد: ارتش در دفاعهای مقدس دوم و سوم، همانند دفاع مقدس اول، مایه افتخار بود. شهید سپهبد صیاد شیرازی، ارتش و سپاه را یک لشکر الهی میدانستتند و بر اهمیت وحدت این دو سازمان، همواره تأکید داشتند. در دفاع مقدس هشتساله بسیاری از عملیاتها، با پشتیبانی هوانیروز و توپخانه ارتش انجام میشد. حتی در عملیاتهایی که منحصراً توسط سپاه انجام میشد، هوانیروز و توپخانه ارتش، از عملیات پشتیبانی انجام میداد.
وی با بیان اینکه وحدت و همدلی موجود میان ارتش و سپاه باید در تاریخ ثبت و ضبط شود، گفت: همدلی و همراهی موجود میان ارتش و سپاه و مجموعه نیروهای مسلح با هم، نیروهای مسلح با دولت و مردم، مردم در نهایت همراهی و وحدت میدان و خیابان، باید در تاریخ ثبت و ماندگار شود.
سردار محبی با تأکید بر اهمیت روایت وحدت ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: در درون نیروهای مسلح هم این همدلی و همافزایی باید ثبت و روایت شود. همانطور که باید ثبت شود که ارتش و سپاه با افتخارآفرینیهای خود، چطور موجبات سربلندی ملت و میهن را فراهم آوردهاند.
امیر اکرمینیا نیز در این دیدار با اشاره به سابقه وحدت میان ارتش و سپاه در سالهای پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، اظهار داشت: ما در دوران دفاع مقدس، شاهد همراهی، هماهنگی، وحدت و همافزایی چشمگیر میان ارتش و سپاه بودیم و امروز هم به لطف خدا، این مهم بیش از پیش، محقق شده است. انتظاری غیر از این هم وجود ندارد. ما همه تحت فرمان و هدایت فرمانده معظم کل قوا، هدفی واحد داشته و برای سربلندی و سرافرازی میهن اسلامی تلاش میکنیم.
سخنگوی ارتش با بیان اینکه همواره تلاش شده تا همراهی و وحدت موجود میان ارتش و سپاه بیش از پیش در جامعه نشان داده شود، گفت: همین وحدت و همراهی بود که دشمنان را به استیصال کشاند. دشمن به ایجاد اختلاف در داخل کشور امید بسته بود، اما امروز، با وحدت ایجادشده در داخل کشور، دشمن به استیصال رسیده است.
وی با تأکید بر ایستادگی نیروهای مسلح ایران اسلامی در برابر آمریکا و رژیم صهیونی، خاطرنشان کرد: ما مقابل دشمنانی ایستادهایم که از حجم بسیار بالای فناوری و تسلیحات برخوردارند و هیچ کشوری در جهان، جرأت شلیک یک تیر به سمت آنان را ندارد؛ اما ما در برابر آنان ایستادهایم، به آنان ضربه زدهایم و اجازه دستیابی آنان به اهدافشان را ندادهایم.
امیر اکرمینیا در بخش پایانی اظهارات خود، ارتش و سپاه را مقتدر و کارآمد خواند و با بیان اینکه همکاری ارتش و سپاه امروز در بالاترین سطح خود قرار داشته و میتواند الگویی برای سایر سازمانها و نهادها باشد، تصریح کرد: وحدت موجود در داخل کشور، تضمینکننده پیروزی نهایی است.
در این دیدار، لزوم جلسات مشترک سخنگویان نیروهای مسلح مورد تأکید و راهکارهای ارتقاء سطح همکاریهای رسانهای مورد بررسی قرار گرفت.