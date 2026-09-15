رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با وزیر امور خارجه دیدار کرد

جوان آنلاین: «بافل طالبانی» رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق سهشنبه ۲۴ شهریور با حضور در وزارت خارجه با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته از سفر رئیس اتحادیه میهنی اقلیم کردستان عراق، به تهران به دعوت وزیر امور خارجه و برای رایزنی با مقامهای ارشد کشورمان درباره روابط دوجانبه و موضوعات مرتبط با همکاریهای اقتصادی و امنیت مرزی خبر داد.
«اسماعیل بقائی» این سفر در چارچوب رایزنیهای مستمر جمهوری اسلامی ایران با دولت عراق و اقلیم کردستان عراق برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و ثبات در منطقه دانست و تصریح کرد: رئیس اتحادیه میهنی اقلیم کردستان عراق در این سفر با مقامهای ارشد کشورمان درباره موضوعات مورد علاقه دو طرف از جمله موضوعات مرتبط با همکاریهای اقتصادی و امنیت مرزی، گفتوگو و تبادل نظر خواهد کرد.