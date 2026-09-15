جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری دورهای خود با حضور خبرنگاران، در گزارش سفر رئیسجمهور به هند، اظهار کرد: رئیسجمهور در اجلاس سران بریکس شرکت کردند و مقرر شد بانک توسعه نوین یا بانک بریکس با عضویت ایران ایجاد شود.
وی افزود: همچنین رئیسجمهور با شش رئیسجمهور و نخستوزیر و ولیعهد دیدار داشتند و تصمیمات خوبی در حوزه توسعه فعالیتهای بریکس، در چندجانبهگرایی بین کشورهای مختلف اتخاذ شد و در نهایت هم همه کشورها، حملات به ایران را محکوم کردند که در حوزه دیپلماسی خود، این موضوع به عنوان یک دستاورد حائز اهمیت محسوب میشود.
وی گفت: در حالی که دشمنان تلاش میکنند که سلطه خودشان را بر کشورها گسترش بدهند و کشورها را از هرگونه ارتباط منع کنند، بیانیهای صادر شد و محکومیتی که در آن بود، نشان از این دارد که به هر حال حق و حقیقت کار خودش را انجام میدهد.
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی ابلاغ شد
مهاجرانی در رابطه با اشاره به موضوع هوش مصنوعی، بیان کرد: در هفته گذشته قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را داشتیم که توسط مجلس محترم ابلاغ شد و رئیسجمهور نیز آن را به زیرمجموعه مربوطه دستور لازم را دادند.
در میانه جنگ و سالهای پرآشوب و پرنوسانی که قرار داریم، دولت تلاش میکند در حوزههای مختلف بسیار متوازن رفتار کند، لذا ستاد هوش مصنوعی با ریاست آقای دکتر عارف در حال برگزاری است و دستگاهها برنامههای خود را در راستای برنامه ملی هوش مصنوعی ارائه میدهند.
تشکیل ستاد زن و خانواده برای توسعه متوازن
وی افزود: در راستای توجه به سایر موضوعات و با توجه به تلاش دولت بر توسعه متوازن، ستاد زن و خانواده نیز تشکیل شد که امیدوار هستیم آن چیزی که در راستای صلاح جامعه زنان ماست، در این مصوبات حاصل شود و بتوانیم به جامعهای برسیم که عدالت در آن گسترش بیشتری داشته باشد.
سخنگوی دولت گفت: یکی از موضوعاتی که در طول چند روز گذشته مصوب شد و به هر حال کمک کرد تا ما در جنگ رسانهای دست بالاتری داشته باشیم، لغو ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی است. البته این به این معنا نیست که مکاتبات اداری در آن گذاشته شود؛ زیرا سابق بر این مکاتبات اداری نیز بعضاً در پیامرسانهای خارجی به اشتراک گذاشته میشد. این موضوع همچنان به جهت امنیت اطلاعات محدودیت دارد، ولی منع فعالیت برداشته شد که هدف آن امکان پاسخگویی صریح به شایعاتی است که بسیاری از اوقات ایجاد میشود و بتوانیم در جنگ روانی و عملیات روانی که ایجاد کردهاند، بهدرستی نقش ایفا کنیم.
ایجاد ۲۸ هزار فرصت شغلی با اجرای طرحهای تعاونی
مهاجرانی ادامه داد: همچنین در هفتهای که گذشت، آقای رئیسجمهور در چند جلسه با حضور بازنشستگان و همچنین شرکتهای تعاونی شرکت کردند. در عین حال موفق شدیم با حضور ۲۴۴ طرح تعاونی در کشور، ۲۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم که حاصل سرمایهگذاری ۲۱ همت و ۴۰۰ میلیون بود.
وی با اشاره به نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری، عنوان کرد: پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری نیز برگزار شد. برگزاری نمایشگاه اینوتکس در این شرایط نشان از توجه دانشگاهیان، فرزندان نخبه و علاقهمندان ما به ایران دارد که تلاش میکنند موضوعات را با رویکردهای فناورانه و نوآورانه حل کنند.
همچنین در هفته آینده، در روز سیویکم شهریورماه، از شرکتهای برتر حوزه فناوری تقدیر خواهد شد.
پایان پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی»
سخنگوی دولت بیان کرد: در چند روز گذشته شاهد این بودیم که پویشی با نام «پویش ۲۵ درجه، قرار همدلی»، رسماً به پایان رسید. ما همچنان به همراهی مردم عزیزمان در ادامه نیاز داریم؛ به جهت اینکه در زمستان شاهد این خواهیم بود که مردم ما لازم است با همراهی یکدیگر بتوانیم از زمستان عبور کنیم.
مهاجرانی اظهار کرد: در چند روز گذشته جشنوارهای برگزار شد که از فعالان کارآفرینی تقدیر شد. خیلی از اوقات گفته میشود که به جهت اینکه مثلث نیروهای مسلح، مردم و دولت پای کار بود، ما در ایام جنگ هیچگونه کمبودی نداشتیم. من میخواهم این را با قاطعیت اصلاح بکنم که مثلث نبود، مربع بود. بخش خصوصی که پای کار ایستاد، تلاش کرد نیروی خود را تعدیل نکند، محصولات بهموقع برسد و به تولید دقت کرد. لذا جشنواره مربوطه از این نظر بسیار حائز اهمیت است که اتاق بازرگانی تهران آن را برگزار کرد.
وی افزود: نایبقهرمانی تیم ملی والیبال در آسیا نیز یکی از دستاوردهای ارزشمند ماست و دل مردم ما را به خوبی شاد کرد. در روز ۲۱ شهریور که همین چند روز گذشته بود، شاهد روز سینما بودیم که البته مراسم آن دو روز بعد برگزار میشود.
دانشآموزی که جایزه خود را برای ساخت مدرسه اهدا کرد
سخنگوی دولت گفت: ما در یک رویداد فرهنگی به نام رویداد فرهنگی البرز که به اقشار مختلف، از جمله دانشمندان تا دانشآموزان، با تنوعی از فعالیتها جایزه میدهد، شاهد یک شاهکار بسیار زیبای انسانی بودیم. دانشآموز عزیزمان به نام نیایش امیرپرست در این جشنواره برگزیده شده و رقمی را به عنوان جایزه دریافت کرده بود. این دانشآموز عزیز پایه دهمی که امسال به پایه یازدهم میرود، تمام جایزه خود را بدون کموکاست برای ساخت مدرسه مینا و در فرشتههای میناب اختصاص داد. اینجاست که معتقدیم این سرو چند هزار ساله را دشمنان ما نشناختهاند. معاونت علمی ریاستجمهوری نیز در اقدامی شایسته از این دانشآموز تقدیر کرد.
وی عنوان کرد: آخرین موضوع، روز پانزدهم سپتامبر، روز جهانی دموکراسی است. جا دارد نقدی بکنیم از کسانی که خودشان را داعیهدار دموکراسی میدانند و معتقد هستند که ما طلایهداران دموکراسی هستیم، ولی به دارایی ملتها چشم دوختهاند. شاهد بودیم که با چه وقاحتی رئیسجمهور یک کشور را ربودند و همچنان هم چشم دارند به داراییها و با وقاحت تمام اعلام میکنند که ما نفت آنها را خواهیم خواست.
سخنگوی دولت بیان کرد: آنها با بمبهای چند میلیون دلاری خود زنان و کودکان را مورد حمله قرار میدهند، فاجعه مدرسه میناب را خلق میکنند، فاجعه ورزشکار لازم را خلق میکنند، فاجعه عروسی روستایی در سیریک را خلق میکنند و فاجعه ناب دنا را خلق میکنند و ذکر میکنند که ما برای تفریح این کار را کردیم.
مهاجرانی گفت: طلایهداران دموکراسی امروز در این کشورها نیستند؛ مردمانی هستند که برای زندگی آزاد بهدرستی تلاش میکنند و سعی میکنند زندگی کنند و جریان زندگی را با تکتک نفسهای خود حفظ کنند.
مهاجرانی در رابطه با موضوع بنزین و مهار تورم در کشور، اظهار کرد: قرار بود افزایش قیمت بنزین در زمستان سال قبل انجام شود که با توجه به شرایط جنگ، این موضوع به تأخیر افتاد، وگرنه طبق مصوبه دولت باید بهصورت فصلی این اصلاح انجام میشد.
وی افزود: تأکید میکنم رقمی که از افزایش قیمت بنزین حاصل میشود، تماماً صرف معیشت میشود و طبیعتاً به جهت همین موضوع است که ما در برخی اقدامات معیشتی خود، نظیر کالابرگ، علیرغم اینکه آقای رئیسجمهور بارها نیز گفتهاند، همچنان نتوانستهایم آن را محقق کنیم؛ به جهت اینکه به هر حال در شرایط خاصی قرار گرفتیم.
وی افزود: شرایط خاصی که در مرزهای آبی ما وجود دارد و همه میدانید که در مرزهای آبی ما چه اتفاقی در حال رخ دادن است. طبیعتاً فشاری که دشمن وارد میکند برای اینکه استقامت ما ایرانیان را بشکند، تمام تلاش دشمن بر همین است و بسیار واضح است که سختترین فشارهای اقتصادی را بر ایران وارد میکنیم.
تولید روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در داخل کشور
سخنگوی دولت گفت: در این میان تأکید میکنم که دولت همه آنچه را که به عنوان بنزین داخلی تولید میکند، در اختیار مردم قرار میدهد. ما حدود روزی ۱۱۰ میلیون لیتر ظرفیت تولید داخلی داریم که در اختیار مردم قرار میگیرد. ولی با توجه به اینکه ما باید حدود هفت میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم و طبیعتاً در این شرایط، این کار بسیار دشوار، اگر نگوییم نشدنی، است، لذا تمرکز را بر مدیریت مصرف داخلی گذاشتهایم.
تشریح سیاستهای حمایتی دولت برای کاهش فشار اقتصادی
مهاجرانی عنوان کرد: ما اگر حمایت را در دو بعد اقتصادی و اجتماعی ببینیم، در بعد اقتصادی دولت تلاش میکند با پرداخت بهموقع کالابرگ، یارانه و کمکهای معیشتی، مانند رفع سوءتغذیه از کودکان زیر پنج سال، اقدامات حمایتی خود را انجام دهد. این طرح در ۱۸ شهریورماه شارژ شده و ۲۸۰ هزار نفر آن را دریافت کردند.
وی بیان کرد: برای دهکهای پایینتر، دو میلیون تومان به ازای هر فرزند و برای دهکهای متوسط، یک میلیون تومان است که این رقم شارژ میشود. مضافاً اینکه ۳۳۴ هزار کودک تازهمتولد یا همان نوزاد، کارت امید مادر نیز شارژ شده است. لذا تلاش بر این است که با تنوعی از سیاستهای حمایتی، از فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کنیم.
سخنگوی دولت گفت: تأکید میکنم ما به هیچ عنوان گرانیها را انکار نمیکنیم و میدانیم که گرانیها وجود دارد و با گرانفروشی، احتکار و همه این موارد، طبیعتاً دستگاههای ناظر بهشدت برخورد میکنند.
تلاش ما بر این است که بتوانیم این دوران سخت را با همراهی مردم، انشاءالله پشت سر بگذاریم.