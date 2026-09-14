اقدامات اقتصادی ـ امنیتی آلمان برای مقابله با چین

جوان آنلاین: بلومبرگ شامگاه دوشنبه در گزارشی نوشت: آلمان در حال تهیه بستهای از اقدامات اقتصادی ـ امنیتی برای محافظت از صنایع راهبردی در برابر چین، از جمله تعرفههای جدید بر خودروهای هیبریدی برقی است.
به گزارش ایسنا، این رسانه خبری آمریکایی در ادامه تاکید کرد: وزارتخانههای آلمان در حال بررسی آسیبپذیریها در برابر چین و ارزیابی اقدامات متقابل، با پیشنهادهای بالقوه ازجمله غربالگری سرمایهگذاریهای ورودی و خروجی هستند. همچنین، بسته تحت بررسی شامل مسائل تجاری، تدارکات، زنجیرههای تامین شرکتها، مواد اولیه حیاتی، غربالگری سرمایهگذاری و کنترلهای فناوری با گزینههایی از جمله مشوقهای قویتر با الزامات سختگیرانهتر برای شرکتها برای تنوعبخشی به تامینکنندگان است.
بلومبرگ افزود: این اقدام نشانهای از تغییر شدید در سیاست آلمان در قبال چین است. کسری تجاری اتحادیه اروپا با چین اکنون از ۱ میلیارد یورو (۱.۲ میلیارد دلار) در روز فراتر رفته و رکود صنعتی آلمان منجر به کاهش دهها هزار شغل شده است.
منابعی آگاه بدون افشای نام خود به بلومبرگ گفتند: آلمان با فرانسه برای ایجاد حمایت در میان سایر اعضای اتحادیه اروپا در اجلاس بروکسل در ماه اکتبر و پیش از مذاکرات با چین در اواخر همان ماه همکاری میکند. این دو کشور در تلاشند تا یک سند موضعگیری مشترک را نهایی کنند که بهعنوان مبنایی برای اقدامات در سطح اتحادیه اروپا به اشتراک گذاشته خواهد شد.
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان پیشتر گفته بود: ما قدرت اقتصادی چین را دستکم گرفتیم و اروپا با یک نقطه عطف راهبردی بزرگ مواجه است.