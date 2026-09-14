جوان آنلاین: به نقل از شبکه «المسیره»، سریع با اعلام این خبر افزود که در این حملات مناطق مختلف در استانهای تعز، لحج، الجوف، مأرب و حجه هدف حمله جنگندههای عربستان قرار گرفتند.
وی در ادامه افزود: این حملات توسط جنگندههای اف-۱۵ (F-۱۵) و تایفون صورت گرفته که از پایگاههای نظامی عربستان در «خمیس مشیط» و «طائف» به پرواز درآمدند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با هشدار به متجاوزان تأکید کرد: این حملات متجاوزانه بدون پاسخ مناسب و مجازات سخت نخواهد ماند.
وی ساعتی پیش نیز در بیانیهای از عملیاتهایی علیه اهدافی در عربستان خبر داد.
سریع گفت: در پاسخ به تجاوزهای عربستان علیه کشور و ملت یمن و انجام بیش از ۳۰۰ حمله هوایی طی ۵ روز گذشته، نیروهای مسلح یمن در یک عملیات نظامی گسترده و منحصربهفرد، امکانات و زیرساختهای نظامی عربستان از جمله آشیانه جنگنده ها، رادارها، انبارهای ذخیره و اهداف دیگر در پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط را با دهها موشک بالستیک و پهپاد مورد اصابت قرار داد و به لطف خدا این عملیات دقیق و مستقیم بود و خسارتهای گستردهای به پایگاه وارد شد.
سریع گفت که عملیات نظامی در عمق عربستان تا پایان تجاوزها ادامه خواهد داشت و هرگونه تجاوز جدید، با عملیات گستردهتر و شدیدتر رو به رو خواهد شد.
وی تصریح کرد که معادله «محاصره در برابر محاصره و تنش در برابر تنش» تا زمان توقف تجاوزها و پایان دادن به محاصرهها ادامه خواهد داشت.