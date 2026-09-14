جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتوگو با خبرنگاران، از سفر بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، به تهران در روز سهشنبه خبر داد.
به گزارش تسنیم، به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، سفر آقای بافل طالبانی به تهران که بنا به دعوت وزیر امور خارجه کشورمان صورت میگیرد، در چارچوب رایزنیهای مستمر جمهوری اسلامی ایران با دولت عراق و اقلیم کردستان عراق برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و ثبات در منطقه صورت میگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد رئیس اتحادیه میهنی اقلیم کردستان عراق در این سفر با مقامهای ارشد کشورمان دربارۀ موضوعات مورد علاقه دو طرف از جمله موضوعات مرتبط با همکاریهای اقتصادی و امنیت مرزی، گفتوگو و تبادل نظر خواهد کرد.