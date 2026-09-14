همزمان با افزایش تنش میان انصارالله یمن و عربستان سعودی، رسانه خبری بلومبرگ گزارش داد دولت بریتانیا کمک به عربستان در این جنگ را بررسی می‌کند.

جوان آنلاین: بلومبرگ شامگاه دوشنبه گزارش داد: در بحبوحه نگرانی‌های بریتانیا در مورد وخامت ضربه اقتصادی ناشی از تشدید درگیری‌ها، اندی برنهام نخست‌وزیر بریتانیا در حال بررسی این موضوع است که آیا به عربستان سعودی در مقابله با حملات حوثی‌ها (نیرو‌های انصارالله یمن) کمک کند یا خیر.

به گزارش ایسنا، منابعی آگاه به بلومبرگ گفتند: نخست‌وزیر بریتانیا درخواست‌هایی از عربستان سعودی برای طیف وسیعی از حمایت‌های دیپلماتیک و نظامی دریافت کرده است.

این منابع در ادامه افزوند: درخواست‌های عربستان شامل پشتیبانی عملیاتی از ارتش این کشور برای دفع پیشروی نیرو‌های انصارالله یمن در امتداد ساحل دریای سرخ به سمت تنگه حیاتی باب‌المندب و همچنین کمک در برابر حملات به زیرساخت‌های نفتی آن است.

این افراد بدون افشای نام خود گفتند: برنهام در پاسخ به این درخواست‌ها موافقت کرده که مشاوران نظامی بریتانیا را به عربستان سعودی اعزام کند، اما مشخص نیست که آیا او مایل به تایید درخواست‌های دیگر است یا خیر؛ درخواست‌هایی که دولت بریتانیا علنا آنها را فاش نکرده است.

وزارت امور خارجه و وزارت دفاع بریتانیا از پاسخ به سوالات در این باره خودداری کردند.

نیرو‌های مسلح یمن بامداد گذشته در تازه‌ترین حملات دفاعی خود، پایگاه‌های هوایی و میادین نفتی عربستان را هدف قرار دادند.

وزارت امور خارجه دولت صنعا پیشتر با صدور بیانیه‌ای با اشاره به حملات عربستان علیه یمن اعلام کرده است: ریاض تا زمانی که به اقدامات خصمانه خود ادامه دهد، در امان نخواهد بود.