لیبی توافق نهایی کمیته «۴+۴» را تصویب کرد

جوان آنلاین: به نقل از وب سایت «عین لیبیا»، مجلس نمایندگان لیبی امروز (دوشنبه) با رأی تمامی اعضای حاضر، توافق نهایی کمیته «۴+۴» را تصویب و همچنین نتایج این کمیته درباره ساختار هیات مدیره کمیسیون ملی عالی انتخابات را تأیید کرد.

به گزارش ایسنا، «عبدالله بلیحق» سخنگوی رسمی مجلس نمایندگان اعلام کرد این مجلس جلسه رسمی خود را به ریاست «عقیله صالح» رئیس مجلس، در مقر آن در شهر بنغازی برگزار کرد.

وی گفت: نمایندگان در این جلسه موضوع توافق نهایی کمیته «۴+۴» را بررسی و در نهایت با اجماع، این توافق را به تصویب رساندند.

کمیته ۴+۴ متشکل از ۸ نماینده است که چهار نفر از آنها نماینده دولت وحدت ملی در طرابلس و چهار نفر دیگر نماینده اردوگاه شرق لیبی است که از آوریل ۲۰۲۶ در حال مذاکره برای اجرای نقشه راه سازمان ملل به ویژه در پرونده انتخابات است.

شورای امنیت در بیانیه‌ای اعلام کرد این توافق گامی مهم در جهت برگزاری انتخابات ملی آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر و تقویت وحدت نهاد‌های لیبی است.

طبق این توافق به افراد نظامی اجازه مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد انتخابات یا رأی‌دهنده، داده شده است.