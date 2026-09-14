صنعا: عربستان در امان نخواهد بود

جوان آنلاین: به نقل از اخبار الیمن، وزارت امور خارجه دولت صنعا امروز (دوشنبه) با صدور بیانیهای با اشاره به حملات عربستان علیه یمن اعلام کرد، ریاض تا زمانی که به اقدامات خصمانه خود ادامه دهد، در امان نخواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: جهان به روشنی میداند که «دشمن سعودی» آغازگر تجاوز علیه یمن بوده است.
وزارت خانه یادشده افزود: عربستان حتی زمانی که یمن در حال انجام وظیفه خود در حمایت از فلسطین بود، از روشهای مختلف و «جنایتکارانه» برای افزایش رنج ملت یمن استفاده کرد.
وزارت خارجه دولت صنعا تأکید کرد، تداوم عادی تردد کشتیها در بابالمندب، ادعاهای «دشمن سعودی» را رد میکند و امنیت کشتیرانی در این منطقه بیش از گذشته افزایش یافته است.