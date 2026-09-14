جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشورش به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه اش به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: ایران در حال افول، خواهان دستیابی به توافق است، آن هم با عجله و به هر قیمتی!
به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا که در آستانه انتخابات میان دورهای کنگره این کشور شکست هم حزبیهای جمهوریخواه خود را حتمی میداند، کوشید بخشی از شکستهای دولت کشورش علیرغم صرف هزینه دهها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: من تصمیم خواهم گرفت که آیا آمریکا وارد تعامل خواهد شد یا خیر؛ موضوعی که ما نسبت به آن آمادگی داریم!