کد خبر: 1379481
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

شهباز شریف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان را محکوم کرد

3 نخست‌وزیر پاکستان در دیدار با وزیر کشور لبنان، تجاوز رژیم صهیونیستی علیه لبنان را با شدیدترین لحن محکوم کرد.

جوان آنلاین: شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان روز دوشنبه با احمد الحجار، وزیر کشور لبنان در اسلام‌آباد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

طبق گزارش رادیو پاکستان، نخست‌وزیر این کشور بر حمایت قاطع پاکستان از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید و با شدیدترین لحن، تجاوز رژیم اشغالگر علیه لبنان را محکوم کرد و مراتب تسلیت عمیق خود را به خاطر از دست رفتن جان‌ها و اموال گرانبهای ناشی از این حملات ابراز داشت.

شهباز شریف بار دیگر بر همبستگی تزلزل‌ناپذیر پاکستان با رهبری و مردم لبنان در این دوران سخت تاکید و ضمن استقبال از وزیر کشور لبنان، روابط برادرانه دیرینه بین دو کشور را برجسته کرد.

وزیر کشور لبنان نیز از نخست‌وزیر پاکستان به خاطر استقبال گرم تشکر و بر تمایل لبنان برای تقویت بیشتر همکاری‌های دوجانبه با پاکستان تاکید کرد.

در پایان این دیدار همچنین یادداشت تفاهم‌نامه‌ای در زمینه «انتقال محکومان» میان وزرای کشور پاکستان و لبنان به امضا رسید.

برچسب ها: شهباز شریف ، رژیم صهیونیستی ، لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

بدون شرح

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

رمان جنگی نوشتم که هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نمی‌شود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار