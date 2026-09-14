شهباز شریف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان را محکوم کرد

جوان آنلاین: شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان روز دوشنبه با احمد الحجار، وزیر کشور لبنان در اسلام‌آباد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

طبق گزارش رادیو پاکستان، نخست‌وزیر این کشور بر حمایت قاطع پاکستان از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید و با شدیدترین لحن، تجاوز رژیم اشغالگر علیه لبنان را محکوم کرد و مراتب تسلیت عمیق خود را به خاطر از دست رفتن جان‌ها و اموال گرانبهای ناشی از این حملات ابراز داشت.

شهباز شریف بار دیگر بر همبستگی تزلزل‌ناپذیر پاکستان با رهبری و مردم لبنان در این دوران سخت تاکید و ضمن استقبال از وزیر کشور لبنان، روابط برادرانه دیرینه بین دو کشور را برجسته کرد.

وزیر کشور لبنان نیز از نخست‌وزیر پاکستان به خاطر استقبال گرم تشکر و بر تمایل لبنان برای تقویت بیشتر همکاری‌های دوجانبه با پاکستان تاکید کرد.

در پایان این دیدار همچنین یادداشت تفاهم‌نامه‌ای در زمینه «انتقال محکومان» میان وزرای کشور پاکستان و لبنان به امضا رسید.