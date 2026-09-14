تراکتور لیگ نخبگان را با شکست آغاز کرد

جوان آنلاین: تراکتور در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه) در ورزشگاه آل راشد دربی به مصاف شباب الاهلی امارات رفت که این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود تیم شباب الاهلی به پایان رسید تا اولین نماینده ایران در فصل جدید رقابت‌های باشگاهی آسیا، کار خود را با شکست آغاز کند.

شباب الاهلی که بازی را بهتر از نماینده ایران آغاز کرده بود، خیلی زود در دقیقه ۷ توسط سردار آزمون مهاجم ایرانی خود به گل رسید، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

پس از این اتفاق، تیر دروازه تراکتور هم یک بار به لرزه در آمد. بازی بد تراکتور در دقایق اولیه در نهایت کار دست تیم تراکتور داد و در دقیقه ۲۳ سزار روی پاس آزمون دروازه تیم جواد نکونام را باز کرد تا تراکتور بازنده نیمه اول را به رختکن برود.

در نیمه دوم تراکتور سعی کرد با ورود شهریار مغانلو و مهدی شیری فشار روی دروازه شباب الاهلی را بیشتر کند، اما این اقدام ثمری نداشت و تیر دروازه و دروازه‌بان شباب الاهلی مانع از گلزنی تراکتور شدند تا بازی با همان یک گل به سود تیم اماراتی به پایان رسید.

سردار آزمون تا دقیقه ۶۴ و سعید عزت اللهی تا دقیقه ۷۵ برای تیم شباب الاهلی در این مسابقه بازی کردند.

ادهم مخادمه از اردن قضاوت این مسابقه را برعهده داشت.

ترکیب تراکتور در این بازی را پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، دانیال اسماعیلی‌فر (۶۹- صادق محرمی)، محمد نادری، محمد دانشگر، مهدی حسینی (۴۶-مهدی شیری)، اودیل خامروبکف (۸۸- مرتضی فاضلی)، مسعود زائرکاظمینی (۸۸- هادی حبیبی نژاد)، تیبور هلیلوویچ، تومیسلاو اشتراکالی (۶۹- شهریار مغانلو) و امیرحسین حسین‌زاده تشکیل دادند.