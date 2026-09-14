دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه در نشست خبری امروز خود گفت که وضعیت بازار‌های جهانی انرژی در نتیجه وضعیت بی‌ثبات در خلیج فارس رو به وخامت است و بر عرضه جهانی انرژی اثر گذاشته.

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز (دوشنبه) گفت که وضعیت در بازار‌های جهانی نفت در سایه بی‌ثباتی در خلیج فارس به‌سرعت رو به وخامت است و حجم عظیمی از نفت از عرضه بین‌المللی خارج می‌شود.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی گزارش داد که پسکوف در یک نشست خبری در مسکو گفت: «حجم عظیمی از نفت از بازار خارج می‌شود.»

او با اشاره به حمله پهپادی اخیر به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی گفت: «تنها با اختلال در خط لوله نفتی عربستان، بیش از ۴ درصد از عرضه از بازار جهانی حذف شده است. این پیامد‌های جدی دارد و برای اقتصاد‌های جهانی نگرانی ایجاد می‌کند.»

پسکوف گفت که روسیه برای تضمین عرضه کافی به بازار داخلی خود، ممنوعیت صادرات فراورده‌های نفتی را اعمال کرده است.

سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه خاطرنشان کرد: «با اطمینان از اشباع بازار داخلی ما، موضوع لغو این ممنوعیت روی دستور کار قرار می‌گیرد و سپس حجم اضافی (فرآورده‌های نفتی) دوباره به بازار‌های جهانی هدایت خواهد شد.»

به گفته پسکوف، حذف فراورده‌های نفتی روسیه از صادرات بین‌المللی نیز بر بازار‌های جهانی تاثیر می‌گذارد.

این اظهارات همزمان با بسته بودن تنگه هرمز بر اثر تجاوزگری آمریکایی-صهیونیستی و محاصره دریایی غیرقانونی علیه ایران و شوک آن به بازار‌های انرژی، همچنین بسته شدن خط لوله شرق به غرب عربستان پس از یک حمله پهپادی مطرح شده است. حمله به این خط لوله تهدیدی برای عرضه نفت به بازار‌های جهانی محسوب می‌شود که احتمال افزایش بیشتر قیمت انرژی را افزایش می‌دهد. این خط لوله حدود ۴ تا ۵ میلیون بشکه در رو- معادل تقریبا ۴ تا ۵ درصد عرضه جهانی را حمل می‌کرد که تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان‌دهنده آسیب جدی به آن است.

منابع آگاه از صادرات نفت عربستان گفته‌اند که اگر این خط لوله در مدت ۵ تا ۷ روز آینده تعمیر نشود، ذخایر صادراتی عربستان به پایان می‌رسد و به این ترتیب، ۴ درصد از عرضه نفت به بازار‌های جهانی متوقف می‌شود.

پسکوف همچنین از درخواست‌ها برای توقف حملات کی‌یف به زیرساخت‌های اقتصادی غیرنظامی روسیه استقبال کرد؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در میانه نگرانی‌ها از اثر هدف قرار گرفتن این زیرساخت‌ها بر اقتصاد جهان، به تازگی از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین خواسته است حملات به پالایشگاه‌های روسیه را متوقف کند.

او در بخش دیگری از اظهاراتش بیان کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه آمادگی چین و هند برای کمک به تلاش‌ها در راستای حل‌وفصل جنگ اوکراین را مثبت ارزیابی کرده است.

او افزود که هر کشوری می‌تواند از نفوذ خود بر کی‌یف برای تشویق به انعطاف‌پذیری بیشتر و کمک به محتمل‌شدن دستیابی به راهکاری برای این جنگ استفاده کند.

سخنگوی کرملین همچنین گفت که روسیه از تمایل کوبا برای پیوستن به گروه بریکس حمایت و از قصد هاوانا برای کار در چارچوب این گروه استقبال می‌کند. نشست سران کشور‌های گروه بریکس ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در دهلی نو برگزار شد.