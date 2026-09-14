تداوم حملات عربستان علیه یمن و شهادت ۲ نفر

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «العهد»، جنگنده‌های عربستان پل البرح در شهرستان مقبنه واقع در استان تعز را بمباران کردند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، در حمله جنگنده‌های سعودی به پل البرح دو شهروند یمنی شهید و یک نفر دیگر نیز زخمی شد.

منابع یمنی همچنین گزارش دادند که جنگنده‌های سعودی سه نقطه در شهرستان المخا واقع در تعز را بمباران کردند.

تداوم حملات عربستان علیه یمن در حالی است که «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن امروز در بیانیه‌ای از عملیات‌های علیه اهداف عربستان خبر داد.

وی گفت: در پاسخ به تجاوز‌های عربستان علیه کشور و ملت یمن و انجام بیش از ۳۰۰ حمله هوایی طی ۵ روز گذشته علیه بیشتر استان‌های مختلف با جنگنده‌های سعودی «اف ۱۵» و «تایفون» که از دو پایگاه خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمدند، نیرو‌های مسلح یمن در یک عملیات نظامی گسترده و منحصر‌به‌فرد، امکانات و زیرساخت‌های نظامی عربستان از جمله آشیانه جنگنده‌ها و رادار‌ها و انبار‌های ذخیره و اهداف دیگر در پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط را با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد مورد اصابت قرار داد و به لطف خدا این عملیات دقیق و مستقیم بوده و خسارت‌های گسترده‌ای به پایگاه وارد شد.

سریع گفت که عملیات نظامی در عمق عربستان تا پایان تجاوز‌ها ادامه خواهد داشت و هرگونه تجاوز جدید، با عملیات گسترده‌تر و شدیدتر رو به رو خواهد شد.

وصی تصریح کرد که معادله «محاصره در برابر محاصره و تنش در برابر تنش» تا زمان توقف تجاوز‌ها و پایان دادن به محاصره‌ها ادامه خواهد داشت.