جوان آنلاین: پنج دیپلمات اتحادیه اروپا به پالتیکو گفتند: پایتختهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در تمدید یکی از برنامههای تحریمی علیه روسیه توسط این اتحادیه شکست خوردند.
به گزارش ایسنا، سه نفر از آنها نیز گفتند: سفرای اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای بحث بیشتر مجددا تشکیل جلسه خواهند داد.
پالتیکو گزارش داد: اسلواکی از اتحادیه اروپا خواسته که دو تاجر ثروتمند روسی را از فهرست تحریمها حذف کند، اما اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایلی به بررسی حذف هیچ کس از فهرست نداشتند.
یورای بلانار، وزیر امور خارجه اسلواکی دو روز پیش با بیان اینکه کشورش علاقهمند به احیای کانالهای ارتباطی با روسیه است، گفت: امنیت و نظم در اروپا بدون روسیه غیرممکن است.
خبرگزاری اسپوتنیک در اینباره گزارش داد: اسلواکی بیم آن دارد که تحت قوانین اتحادیه اروپا مجبور به ترک گاز روسیه شود، که میتواند منجر به طرح دعوی از سوی گازپروم، غول انرژی روسیه به دلیل عدم اجرای قرارداد منعقد شده تا سال ۲۰۳۴ شود.