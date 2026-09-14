جوان آنلاین: «ناجی الناجی»، کاردار سفارت تشکیلات خودگردان فلسطین در مصر اعلام کرد، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فردا در سفری رسمی و دو روزه وارد قاهره خواهد شد و با عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور مصر، دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
وی افزود: محمود عباس در جریان این سفر با عبدالفتاح السیسی دیدار خواهد کرد و دو طرف درباره آخرین تحولات مرتبط با فلسطین و همچنین مسائل عربی و بینالمللی مورد اهتمام مشترک رایزنی میکنند.
این سفر در چارچوب ادامه رایزنی و هماهنگی میان رهبران مصر و تشکیلات خودگردان فلسطین انجام میشود.
دو طرف همچنین درباره راههای حمایت از تلاشهای مصر با همکاری شرکای منطقهای و بینالمللی برای حفاظت از ملت فلسطین، ارسال کمکهای بشردوستانه و بازسازی مناطق ویرانشده در پی جنگ جاری گفتوگو خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، پایان اشغالگری در سرزمینهای فلسطینی، تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی و تشریک مساعی در حمایت از حقوق ملی فلسطینیان از دیگر محورهای مورد بحث در این سفر خواهد بود.