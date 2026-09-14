ترامپ: روسیه و اوکراین توافق کردند به تأسیسات انرژی هم حمله نکنند

رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای تأثیرگذاری بر افزایش سرسام آور قیمت انرژی به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه اش به ایران ادعا کرد: روسیه و اوکراین توافق کردند به تأسیسات انرژی هم حمله نکنند.

جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال به منظور تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های خود برای کنترل قیمت انرژی پس از ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز آن هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره، ادعا کرد: اوکراین موافقت کرده است که به تأسیسات انرژی روسیه حمله نکند.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا سپس مدعی شد: روسیه نیز متعهد شده است که همین رویه را در پیش گیرد! افزایش قیمت جهانی گازوئیل عمدتاً ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است، نه ایران!

این در حالیست که «دونالد ترامپ» پیشتر نیز ادعا کرده بود: زلنسکی باید هدف قرار دادن تأسیسات سوخت گازئیل در روسیه را متوقف کند. ما در این باره با زلنسکی صحبت کردیم. اهداف بسیار دیگری وجود دارد؛ به تأسیسات سوخت گازوئیل حمله نکنید. این کار به جهان لطمه می‌زند. عامل کمبود جهانی سوخت و افزایش قیمت‌ها این حملات بوده، نه جنگ ایران!

با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر کنگره در آمریکا، قیمت سوخت بر اقتصاد خانواده‌های آمریکایی فشار وارد می‌کند.

بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA) که قیمت‌های روزانه سوخت در این کشور را رصد می‌کند، قیمت گازوئیل در آمریکا در روز جمعه به بالاترین حد خود رسید و میانگین قیمت آن به ۶.۰۶ دلار در هر گالن (۱.۶۰ دلار در هر لیتر) برآورد شد؛ این در حالیست که میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا روز دوشنبه برای نخستین بار به ۶.۲۳ دلار در هر گالن رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد.

سوخت تأثیر بسزایی بر هزینه‌های حمل‌ونقل در آمریکا دارد و توسط کشتی‌ها، قطار‌ها و کامیون‌ها برای جابه‌جایی کالا‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه افزایش بهای سوخت، قیمت بسیاری از کالا‌ها در آمریکا اکنون افزایش یافته است و این مردم آمریکا هستند که باید این هزینه‌های اضافی را پرداخت کنند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی‌ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالا‌های دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شده است.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و نیز پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل‌ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.