رئیس پلیس راه راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محور‌های مواصلاتی کشور، به‌ویژه مسیر‌های منتهی به استان‌های شمالی و آزادراه‌های اطراف تهران خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور در روز دوشنبه، اظهار کرد: در حال حاضر تردد در برخی محور‌های اصلی کشور با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

وی افزود: در محور چالوس، ترافیک در مسیر جنوب به شمال در محدوده حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه تهران–شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل‌های شماره ۱۷ و ۱۸ و همچنین حدفاصل انتهای تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک نیمه‌سنگین است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت ترافیکی محور هراز گفت: در این محور، تردد در محدوده سه‌راهی چلاو در هر دو مسیر رفت و برگشت با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است. همچنین در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های شاهاندشت و آب‌اسک و در مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های شاهاندشت و وانا نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت آزادراه‌های منتهی به تهران اظهار کرد: در آزادراه تهران–کرج–قزوین، حدفاصل گرمدره تا محمدشهر و محدوده حصارک، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد. همچنین در آزادراه قزوین–کرج–تهران، تردد در حدفاصل کردان تا گلدشت و محدوده گلشهر با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، در آزادراه قم–تهران نیز حدفاصل سعیدآباد تا میدان جهاد و در آزادراه تهران–ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا نسیم‌شهر، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین در محور تهران–شهریار در اکثر مقاطع خبر داد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه به وضعیت محور‌های مسدود اشاره کرد و گفت: محور طالقان–هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند–آردهه به‌عنوان محور مسدود غیرشریانی اعلام شده است.

سرهنگ محبی با تأکید بر مدیریت زمان سفر و رعایت مقررات، از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، پیش از سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های مسیر مطلع شوند.