کد خبر: 1379465
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۲
جامعه » اخبار كلی

ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های مواصلاتی شمال و اطراف تهران

3 رئیس پلیس راه راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محور‌های مواصلاتی کشور، به‌ویژه مسیر‌های منتهی به استان‌های شمالی و آزادراه‌های اطراف تهران خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور در روز دوشنبه، اظهار کرد: در حال حاضر تردد در برخی محور‌های اصلی کشور با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

وی افزود: در محور چالوس، ترافیک در مسیر جنوب به شمال در محدوده حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه تهران–شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل‌های شماره ۱۷ و ۱۸ و همچنین حدفاصل انتهای تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک نیمه‌سنگین است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت ترافیکی محور هراز گفت: در این محور، تردد در محدوده سه‌راهی چلاو در هر دو مسیر رفت و برگشت با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است. همچنین در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های شاهاندشت و آب‌اسک و در مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های شاهاندشت و وانا نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت آزادراه‌های منتهی به تهران اظهار کرد: در آزادراه تهران–کرج–قزوین، حدفاصل گرمدره تا محمدشهر و محدوده حصارک، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد. همچنین در آزادراه قزوین–کرج–تهران، تردد در حدفاصل کردان تا گلدشت و محدوده گلشهر با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، در آزادراه قم–تهران نیز حدفاصل سعیدآباد تا میدان جهاد و در آزادراه تهران–ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا نسیم‌شهر، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین در محور تهران–شهریار در اکثر مقاطع خبر داد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه به وضعیت محور‌های مسدود اشاره کرد و گفت: محور طالقان–هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند–آردهه به‌عنوان محور مسدود غیرشریانی اعلام شده است.

سرهنگ محبی با تأکید بر مدیریت زمان سفر و رعایت مقررات، از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، پیش از سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های مسیر مطلع شوند.

برچسب ها: ترافیک نیمه سنگین ، محورهای مواصلاتی ، جاده های شمال
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

بدون شرح

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار