رمز وحشت ترامپ از انتخابات نوامبر‌

دونالد ترامپ در سخنرانی خود در گردهمایی حزب جمهوری‌خواه درباره انتخابات میان‌دوره‌ای، ضمن تعریف و تمجید از دولت خود و دستاوردسازی‌های تکراری، نسبت به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات سوم نوامبر ابراز نگرانی کرد. رئیس‌جمهور امریکا در این خصوص ادعا کرد: «شکست ما در انتخابات میان‌دوره‌ای به معنای از دست دادن بسیاری از دستاورد‌هایی است که محقق شده‌اند.»

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ حدود یک هفته قبل مدعی شده بود شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تأثیری به حال وی ندارد و اساساً شکست دولت‌های مستقر در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره یک امر متعارف محسوب می‌شود. اکنون در کمتر از یک هفته، ترامپ از تاکتیک ساده‌سازی شکست انتخاباتی خود و حزب متبوعش در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره فاصله گرفته است. اما رمز وحشت ترامپ از انتخابات ماه نوامبر چیست؟

واقعیت امر این است که تسخیر مجلس نمایندگان امریکا توسط دموکرات‌ها از یک سو و از بین رفتن موازنه کنونی قدرت در مجلس سنا، منجر به کاهش قدرت مانور اجرایی ترامپ در کاخ سفید خواهد شد. به عبارت بهتر، رئیس‌جمهور امریکا در راستای وتوی مصوبات کنگره ناچار خواهد بود به صورت مداوم از حق وتوی خود استفاده کند که نتیجه آن قطعاً به سود جمهوری‌خواهان نخواهد بود.

اما نگرانی اصلی ترامپ معطوف به آینده سیاسی خود و همراهانش است. نتایج نظرسنجی‌های اخیر در ایالات حساس و سرنوشت‌ساز مانند اوهایو، پنسیلوانیا، میشیگان و حتی فلوریدا نشان‌دهنده کاهش محبوبیت ترامپ و جمهوری‌خواهان است. نباید فراموش کرد که ترامپ در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ در همه این ایالات مهم و حساس به پیروزی دست یافت. با این حال به نظر می‌رسد الگوی رأی‌دهی شهروندان امریکایی در این نقاط حساس و رقابتی در حال تغییر است. نتیجه این روند مشخص خواهد بود: یک پیروزی آسان و بی‌دردسر برای دموکرات‌هایی که اتفاقاً آنها نیز راهکاری برای حل معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی در امریکا ندارند!

در این صورت، حتی بسیاری از جمهوری‌خواهان انگشت اتهام خود را به سوی ترامپ نشانه خواهند رفت. ترامپ تاکنون تلاش کرده است خود را تبدیل به نقطه ثقل و محور اصلی و گرداننده حزب جمهوری‌خواه سازد! حتی ترامپ بار‌ها ادعا کرده است که پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش نیز خود سرنوشت رئیس‌جمهور بعدی مستقر در کاخ سفید را تعیین خواهد کرد. با این حال چنین رؤیایی می‌تواند در آینده‌ای بسیار نزدیک تبدیل به یک کابوس سخت برای رئیس‌جمهور متوحش و متوهم امریکا شود! بدیهی است که در این صورت، حتی برخی جمهوری‌خواهانی که امروز در تملق‌گویی از ترامپ با یکدیگر رقابت می‌کنند، تردیدی در مجرم‌سازی از او نخواهند کرد.