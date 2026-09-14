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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
بسکتبال ایران به بحرین رسید 

نبرد برای صعود 

1 حضور پرقدرت مقابل بحرین و جبران ناکامی دوره گذشته بازی‌های آسیایی، انتظاری است که امیدواریم ملی‌پوشان بسکتبال با تمرکز بالا، اعتمادبه‌نفس و عملکرد کم‌اشتباه آن را محقق سازند. 
شیوا نوروزی 

جوان آنلاین: حضور پرقدرت مقابل بحرین و جبران ناکامی دوره گذشته بازی‌های آسیایی، انتظاری است که امیدواریم ملی‌پوشان بسکتبال با تمرکز بالا، اعتمادبه‌نفس و عملکرد کم‌اشتباه آن را محقق سازند. 
تیم‌ملی بسکتبال ایران در جدال یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی 
آیچی – ناگویا ۲۰۲۶ صبح فردا رودرروی بحرین قرار می‌گیرد و برای رسیدن به مدال تلاش می‌کند. 
مرحله یک‌چهارم نهایی بسکتبال بازی‌های آسیایی ناگویا از بامداد فردا و با دیدار کره‌جنوبی و اردن آغاز می‌شود و ایران و بحرین نیز دومین بازی این مرحله را برگزار می‌کنند. ژاپن، کره‌جنوبی، ایران، اردن، چین‌تایپه، بحرین، عربستان و چین، هشت تیم برتر آسیا هستند که همگی برای رسیدن به سکوی این دوره از بازی‌ها پا به میدان می‌گذارند. حذفی بودن این مرحله استرس و فشار روی تیم‌ها را بالا می‌برد. بعد از اتمام مرحله گروهی، همه تیم‌ها برای صعود به نیمه‌نهایی هرچه در توان دارند رو می‌کنند و دیگر فرصت جبران اشتباه وجود ندارد. تیم‌ملی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و بدون‌شک کادرفنی و بازیکنان برای سربلندی تیم‌ملی صد خود را در این بازی می‌گذارند. 
شاگردان سوتیریس مانولوپولوس با اینکه در گام نخست همه را نگران کردند، ولی در دو بازی بعدی پیروز شدند و به عنوان صدرنشین گروه B به یک‌چهارم نهایی رسیدند. شکست برابر قطر شوک بزرگی به تیم‌ملی وارد کرد، اما خوشبختانه زود به خودشان آمدند و برتری مقابل چین‌تایپه و اردن مسیر صعودمان را هموار ساخت. 
امیدواریم اتفاق تلخ بازی‌های ۲۰۲۲ فردا تکرار نشود. در ناگویا تیم‌ملی با هدایت هاکان دمیر به یک‌چهارم نهایی آسیا رسید، ولی در مصاف با فیلیپین ۸۴ بر ۸۳ باخت و در آخر هم به مقام پنجم بازی‌ها دست یافت. با توجه به تغییرات تیم و تفکرات متفاوت مانولوپولوس، عبور از سد بحرین دور از انتظار نیست. در سه بازی قبلی محمد جمشیدی، آقاجانپور و پیتر گریگوریان عملکرد درخشانی داشتند. از طرفی تجربه ارسلان کاظمی و آرمان زنگنه نیز می‌تواند کمک‌حال تیم‌ملی باشد. 
بحرین، اما حریف دست و پا بسته‌ای نیست. این تیم عربی رشد خوبی داشته و در این دوره نیز اهداف خود را دنبال می‌کند. در دوره گذشته بحرین در گروهش سوم شد و در مرحله حذفی مغلوب کره‌جنوبی شد. در این دوره بحرینی‌ها در بازی اول مقابل فیلیپین عرض‌اندام کردند و ۸۹ بر ۸۵ به پیروزی رسیدند، ولی در گام دوم مقابل چینی‌ها کیسه گل شدند؛ باخت ۱۰۵ بر ۵۹ سنگین‌ترین شکست مرحله مقدماتی بود. اما تیم‌ملی بحرین در بازی بعدی خود قزاقستان را ۱۰۰ تایی کرد (۱۰۱ بر ۷۸) و به‌عنوان تیم دوم به یک‌چهارم نهایی رسید. جاکار سمسون، ستاره این تیم است. مهار این بازیکن امریکایی ۲۰۶ سانتی‌متری کمک بزرگی به تیم‌ملی ما در بازی فردا می‌کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بسکتبال ، ورزش ، تیم ملی
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