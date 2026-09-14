حمله کردیم و باختیم!

جوان آنلاین: تلاش زیاد برای پیروزی، نه‌تنها بیانکونری را به هدفش نرساند، بلکه باخت لحظه آخری این تیم را نیز رقم زد.

یوونتوس در تقابل با ساسولو ۳ بر ۲ شکست خورد تا اولین باخت این فصل تیم لوچیانو اسپالتی ثبت شود. این باخت در شرایطی رقم خورد که بازیکنان یووه دو بار بازی را به تساوی کشاندند و د رحالی که خیال می‌کردند حداقل یک امتیاز نصیب‌شان شده، تیم میزبان در دقیقه ۹۴ به گل رسید.

مغلوب شدن در زمین ساسولو، بانوی‌پیر را هفت امتیازی نگه داشت و درست قبل از بازی با نایمخن در لیگ‌اروپا شرایط روحی تیم را به‌هم ریخت. ادن ژگروا ستاره‌ای بود که برای نجات یوونتوس هر کاری کرد و هر دو گل تیمش را نیز به ثمر رساند. اما ضعف‌های دفاعی تیم بیشتر از این حرف‌ها بود و تنها سه دقیقه پس از گل تساوی یووه، حریف گل برتری را به ثمر رساند.

سرمربی یووه از بازی تیمش اصلاً رضایت نداشت. اسپالتی باخت در لحظات آخر را دردناک توصیف کرد: «دردناک است، چون تیم در پایان بازی می‌توانست برنده شود و شایسته این بود که نتیجه را برگرداند، اما تعادل‌مان را از دست دادیم و این اتفاق نباید رخ بدهد. دلیل آن میل بیش از حد به بردن بود. وقتی هشت بازیکن برای حمله و رسیدن به توپ جلو می‌روند، فضا‌های بسیار بزرگی پشت سرمان ایجاد می‌شود. با این حال، ما قبل از آن موقعیت‌هایی داشتیم که می‌توانستیم پیروز شویم و بازیکنان هم احساس می‌کردند می‌توانند برنده شوند. خود من هم آنها را تشویق می‌کردم که برای برد تلاش کنند. شاید بازیکنان حرفم را کمی بیش از حد جدی گرفتند و همه همزمان به حمله اضافه شدند. باید این روحیه مثبت و این میل به پیروزی به هر قیمتی را حفظ کنیم. فکر می‌کنم بازیکنان موقعیت‌هایی ایجاد کرده بودند که می‌توانستیم با استفاده از آنها سه امتیاز را به دست بیاوریم. اما در دقایق پایانی بیش از حد بی‌تعادل شدیم و اینکه آن فضا‌ها را در اختیار حریف گذاشتیم، بدون شک تقصیر خودمان بود. البته این اتفاق به‌خاطر همان میل ما به پیروزی بود. به اندازه کافی تهاجمی نبودیم و بعد خط دفاعی بیش از حد جلو بود و فضا‌هایی را در اختیار حریف گذاشتیم. بنابراین مسئولیتش با ماست. قطعاً باید پیشرفت کنیم.»

اسپالتی ژگروا را می‌توان ستاره این بازی خواند. ژگروا همان بازیکنی است که تصور می‌شد در نقل و انتقالات تابستانی از جمع بانوی‌پیر جدا شود و نزدیک به دو ماه بود که هیچ گلی برای یوونتوس به ثمر نرسانده بود: «قدرت ژگروا همین است؛ وقتی بازیکنان مقابلش را دریبل می‌کند، به بازیکنی غیرقابل پیش‌بینی و متوقف نشدنی تبدیل می‌شود. ممکن است کمی بیش از حد توپ را نگه دارد و به اندازه کافی سریع پاس ندهد. او همچنین در کناره زمین همیشه بازیکن مقابلش را دنبال نمی‌کند، اما اگر در حال حمله باشید و فقط در نیمه زمین حریف بازی کنید، ژگروا بازیکنی فوق‌العاده است.»