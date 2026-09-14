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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
ورزش » ساير
هالند گل آفساید زد، VAR پذیرفت 

خنجربه قلب یونایتد 

1 گل آفساید ارلینگ هالند لیگ‌برتر انگلیس را به حاشیه برد. حساسیت‌های دربی منچستر بر کسی پوشیده نیست و درگیری بازیکنان و حتی اخراج بچگانه فیل فودن هم کسی را متعجب نمی‌کند.
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: گل آفساید ارلینگ هالند لیگ‌برتر انگلیس را به حاشیه برد. حساسیت‌های دربی منچستر بر کسی پوشیده نیست و درگیری بازیکنان و حتی اخراج بچگانه فیل فودن هم کسی را متعجب نمی‌کند. ولی اینکه داور و کمک‌داور مسابقه گل زده شده را آفساید اعلام و داوران VAR آن را وتو کنند، آتش به اردوگاه تیم بازنده می‌زند. 
جدال منچستریونایتد و منچسترسیتی با برتری یک بر صفر آبی‌ها تمام شد، ولی از همان لحظه که مهاجم نروژی دروازه شیاطین‌سرخ را باز کرد، جنجال بالا گرفت. هرچند نتیجه بازی تغییری نکرد و هر سه امتیاز بازی به حساب تیم انزو مارسکا واریز شد تا سیتیزن‌ها بعد از آرسنال، تیم دوم لیگ جزیره باشند. 
تصمیم اشتباه در حالی به ضرر من‌یونایتد تمام شد که من‌سیتی نزدیک به ۷۰ دقیقه ۱۰ نفره بود. با این‌حال هالند در دقیقه ۶۰ تک‌گل بازی را زد و به‌رغم اعلام آفساید، داوران حاضر در اتاق VAR گل او را صحیح دانستند. با توجه به حجم اعتراضات و تصاویر منتشر شده، اتحادیه داوران حرفه‌ای انگلیس صحنه گل هالند را مورد بازبینی قرار داد و به اشتباه داوران VAR اعتراف کرد: «برای گل دقیقه ۶۰ بازی بین منچستریونایتد و منچسترسیتی در اولدترافورد باید درباره گل تأیید شده ارلینگ هالند توضیحاتی ارائه دهیم. تصمیم اولیه، آفساید گل ارلینگ هالند بود. این تصمیم توسط VAR بررسی شد و او در موقعیت آفساید قرار نداشت. در همان حمله، محرز شد که انزو فرناندز (بازیکن سیتی) تماسی با توپ نداشته و از این‌رو، تشخیص آفساید در چنین شرایطی امری سلیقه‌ای (وابسته به تفسیر داور) محسوب می‌شود. با این حال، در این مورد خاص VAR تأثیر احتمالی موقعیت مکانی او را تشخیص نداد و باید بازبینی صحنه توسط داور در کنار زمین را پیشنهاد می‌کرد.» 
از دست رفتن سه امتیاز و شکست مقابل رقیب سنتی موضوعی نیست که به سادگی فراموش شود. یونایتد در حالی مغلوب سیتی شد که ۱۶ شوت در چارچوب داشت، ولی شاگردان مایکل کریک نتوانستند از فرصت‌هایشان استفاده کنند. سرمربی من‌یونایتد در همان کنفرانس خبری به داور مسابقه اعتراض کرد و گل هالند را آفساید دانست: «واقعاً نمی‌فهمم چطور می‌شود گفت انزو فرناندز در جریان بازی دخالت نکرده است. این تصمیم واقعاً حیرت‌انگیز است. وقتی صحنه را دیدم، اصلاً نتوانستم تصمیم را درک کنم و توضیحی هم که بعداً درباره آن ارائه شد، اوضاع را برای من بدتر کرد. اینکه می‌گویند فرناندز در بازی دخالت نکرده، واقعاً عجیب است. چند صفحه نمایش، چند اتاق و چند نفر در یک دفتر باید برای گرفتن چنین تصمیمی وجود داشته باشند؟ اگر این تفسیر آنها از فوتبال و معنای دخالت نکردن در بازی است، واقعاً نگران‌کننده است. وقتی بازیکنی بدنش را به سمت توپ می‌اندازد و فقط یکی، دو اینچ با آن فاصله دارد، در حالی که مدافع ما هم کنارش است و مجبور می‌شود به حرکت او واکنش نشان دهد، چطور می‌توان گفت او در جریان بازی دخالت نکرده است؟» 
البته مایکل کریک به فرصت‌سوزی بازیکنانش هم اشاره کرد: «وقتی سیتی ۱۰ نفره شد، این وظیفه ما بود که موقعیت بسازیم و گل بزنیم. موقعیت‌هایی هم داشتیم. ما تیم بهتری بودیم، اما در حال حاضر این چیز‌ها دیگر اهمیتی ندارد، به سادگی از این شکست عبور نمی‌کنیم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آفساید ، لیگ برتر ، انگلیس
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