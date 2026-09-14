مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به پروژه‌های آموزشی در دست افتتاح گفت: همزمان با هفته دولت و آغاز سال تحصیلی جدید، ۲۶ پروژه آموزشی افتتاح خواهد شد که حدود ۲۸۰ کلاس درس به فضا‌های آموزشی شهر تهران اضافه می‌کند.

جوان آنلاین: مجید پارسا در سومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران با تبریک پیشاپیش آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: اگر باور داریم مسیر توسعه پایدار کشور از آموزش و پرورش می‌گذرد، باید نگاه ویژه و خاصی به این حوزه داشته باشیم و از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی شهر تهران که در حوزه آموزش و پرورش همراهی می‌کنند، قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به توجه دولت به حوزه آموزش و پرورش افزود: در دو بخش، یعنی محرومیت‌زدایی از فضا‌های آموزشی و تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری، نیازمند اقدامات جدی هستیم. استفاده از ابزار‌ها و روش‌های نوین تدریس نیز از نیاز‌های امروز دانش‌آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی در استان تهران گفت: در ابتدای دولت، سرانه آموزشی استان تهران پنج متر و ۲۸ سانتی‌متر بود و استان در رتبه بیست‌وهشتم کشور قرار داشت، اما اکنون با تلاش‌های انجام‌شده و مدیریت استاندار تهران، این شاخص به پنج متر و ۷۹ سانتی‌متر و رتبه نوزدهم کشور ارتقا یافته است.

پارسا ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم تا پایان برنامه هفتم توسعه، سرانه آموزشی استان تهران به ۶.۱ متر برسد و اهداف تعیین‌شده در حوزه سرانه آموزشی محقق شود.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش شهر تهران یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های آموزش و پرورش کشور است، اظهار کرد: در شهر تهران حدود یک میلیون و ۱۶۵ هزار دانش‌آموز تحصیل می‌کنند که حدود ۹۰۰ هزار نفر در مدارس دولتی و ۲۶۵ هزار نفر در مدارس غیردولتی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: در مجموع ۴۵۷۵ مدرسه در شهر تهران داریم که ۲۷۳۷ مدرسه دولتی و ۱۸۳۸ مدرسه غیردولتی است. سال تحصیلی گذشته ۲۳ درصد دانش‌آموزان شهر تهران در مدارس غیردولتی تحصیل کردند که این موضوع نشان می‌دهد مدارس غیردولتی بخش قابل توجهی از بار آموزش و پرورش را بر عهده دارند.

پارسا درباره تراکم دانش‌آموزی نیز گفت: میانگین تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌های درس شهر تهران در سال گذشته ۳۱.۲ نفر بود، در حالی که این رقم در سال قبل از آن ۳۳.۵ نفر بود؛ بنابراین توانستیم حدود دو دانش‌آموز از تراکم هر کلاس کاهش دهیم که این موضوع می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزشی کمک کند.

وی همچنین از فعالیت ۵۸ هزار معلم در مدارس دولتی و ۲۵ هزار معلم در مدارس غیردولتی شهر تهران خبر داد.

افتتاح ۲۶ پروژه آموزشی همزمان با آغاز سال تحصیلی

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به پروژه‌های آموزشی در دست افتتاح گفت: همزمان با هفته دولت و آغاز سال تحصیلی جدید، ۲۶ پروژه آموزشی افتتاح خواهد شد که حدود ۲۸۰ کلاس درس به فضا‌های آموزشی شهر تهران اضافه می‌کند.

وی افزود: امیدواریم افزایش این کلاس‌ها بتواند به کاهش تراکم دانش‌آموزی و بهبود کیفیت آموزشی کمک کند. همچنین ۶۴ پروژه آموزشی فعال نیز در مناطق مختلف در حال پیگیری و اجراست که با همکاری سازمان نوسازی مدارس و خیرین دنبال می‌شود.

پارسا با قدردانی از نهاد‌هایی که در توسعه فضا‌های آموزشی مشارکت کرده‌اند، گفت: سپاه محمد رسول‌الله (ص) ساخت ۵۵۰ پروژه در شهر تهران و پنج پروژه در شهرستان‌های استان تهران را تقبل کرده که اکنون ۵ پروژه در شهر تهران در حال ساخت است.

وی ادامه داد: شهرداری تهران نیز با ورود جدی به حوزه مدرسه‌سازی، اجرای ۸۰ پروژه را آغاز کرده است. بخشی از این پروژه‌ها از محل مولدسازی فضا‌های آموزشی و بخشی نیز با مشارکت شهرداری تهران انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از همراهی شورای شهر تهران و شهرداری در این زمینه قدردانی کرد و گفت: اجرای این پروژه‌ها قطعاً به بهبود شرایط فضا‌های آموزشی کمک خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی مدارس گفت: هفته گذشته مانور بازگشایی مدارس شهر تهران برگزار شد و در این چارچوب ۴۰۰ میلیارد تومان تجهیزات در مرحله دوم و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز پیش از آن برای تأمین تجهیزات اداری و آموزشی مدارس اختصاص یافت.

پارسا همچنین از اجرای طرح‌های تعمیر و آماده‌سازی مدارس خبر داد و گفت: تعمیر سرویس‌های بهداشتی، آسفالت حیاط مدارس و سایر اقدامات عمرانی با همکاری آموزش و پرورش، مدیران مدارس، خیرین و شهرداری‌ها انجام شده است.

وی با قدردانی از شهرداری تهران افزود: در حوزه آسفالت حیاط مدارس نیز شهرداری تهران همکاری خوبی داشته و اقدامات مناسبی برای آماده‌سازی مدارس و آغاز سال تحصیلی انجام شده است.

«مدرسه» باید آخرین مکان تعطیل‌شده در بحران‌ها باشد

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با تأکید بر ضرورت استمرار آموزش حضوری گفت: ما به عنوان معلم تمام تلاش خود را می‌کنیم که مدرسه تعطیل نشود. در جلسات مختلف و حتی در رسانه ملی نیز تأکید کرده‌ام که آخرین جایی که باید در بحران‌ها تعطیل شود، مدرسه است.

وی ادامه داد: نباید شرایط اجتماعی به گونه‌ای پیش برود که مدرسه نخستین جایی باشد که تعطیل می‌شود. شاید آثار این مسئله در کوتاه‌مدت مشخص نشود، اما در بلندمدت خسارت و آسیب‌های جدی برای کشور به همراه خواهد داشت.

پارسا افزود: تعطیلی‌های پیاپی ناشی از آلودگی هوا، مدیریت انرژی یا هر موضوع دیگری به دانش‌آموزان و در نهایت به آینده کشور آسیب می‌زند؛ بنابراین تلاش ما این است که مدارس به صورت حضوری و با حضور دانش‌آموزان و با صلابت فعالیت خود را ادامه دهند.

وی با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی محیط پیرامونی مدارس گفت: خط‌کشی استاندارد معابر، ایجاد خط‌کشی عابر پیاده در نزدیکی مدارس، نصب علائم هشداردهنده، اصلاح هندسی نقاط پرخطر و روان‌سازی ترافیک از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در برخی نقاط دانش‌آموزان ما به دلیل شرایط نامناسب معابر آسیب دیده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به برگزاری جشن شکوفه‌ها و جشن جوانه‌ها در ۳۰ شهریورماه گفت: با توجه به مناسبت روز ۳۱ شهریور، این برنامه‌ها را به ۳۰ شهریور منتقل کرده‌ایم و از این تاریخ حضور دانش‌آموزان در مدارس آغاز خواهد شد.

پارسا خواستار مدیریت هوشمند تردد و روان‌سازی ترافیک در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس شد و گفت: بازگشایی مدارس قطعاً بر ترافیک شهر تهران تأثیر خواهد گذاشت و لازم است در ساعات ورود و خروج دانش‌آموزان و کارکنان مدارس، مدیریت مناسبی در این زمینه صورت گیرد.

آب، برق و گاز مدارس در آستانه سال تحصیلی قطع نشود

وی همچنین بر ضرورت پایداری خدمات زیربنایی مدارس در ماه نخست سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم در یک ماه پیش رو، خدمات زیربنایی مدارس پایدار باشد و آب، برق و گاز مدارس به هیچ عنوان قطع نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: ممکن است مدارس بدهی داشته باشند، اما قطع انشعابات در این ایام می‌تواند تبعات اجتماعی نامناسبی داشته باشد. انتظار داریم دستگاه‌های خدمات‌رسان این موضوع را مدیریت کنند و مسائل مربوط به بدهی‌ها از مسیر‌های دیگری پیگیری شود.

به گفته پارسا، موضوع انشعاب فاضلاب نیز یکی از دغدغه‌های مدارس است که مدیران مدارس آن را مطرح کرده‌اند.

وی گفت: موضوع پایداری خدمات مدارس در شورای آموزش و پرورش با حضور مقام عالی وزارت، استاندار تهران، فرماندار و معاونان استاندار مطرح و بر آن تأکید شده است و قرار است مصوبه این شورا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اهمیت بازگشایی حضوری مدارس اظهار کرد: انتظار داریم در موضوع بازگشایی مدارس، همانند گذشته همه دستگاه‌ها به آموزش و پرورش کمک کنند تا شور و نشاط اجتماعی دانش‌آموزان بار دیگر به مدارس و در نهایت به جامعه منتقل شود.