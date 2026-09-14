با وجود نتایج ناامید کننده دهوک با هدایت گل محمدی این سرمربی ایرانی به حضورش در تیم ادامه خواهد داد.

جوان آنلاین: دهوک شروع خوبی با یحیی گل محمدی در لیگ عراق نداشته است. دهوک در هفته هفتم بعد از یک پیروزی و ۵ تساوی طعم شکست را چشید و در دیدار برابر قعرنشین جدول رده‌بندی با نتیجه سه بر دو شکست خورد.

به گزارش ایسنا، شبکه عربی الرابعه عراق در خبری اختصاصی اعلام کرد که یحیی گل محمدی از هدایت دهوک اخراج شده است که این خبر با واکنش رسانه‌های کردزبان عراق همراه شد.

رسانه کردستان ۲۴ که نزدیک به باشگاه دهوک است اعلام کرد که باشگاه دهوک قصد اخراج گل محمدی را در شرایط کنونی ندارد و این سرمربی ایرانی به حضورش در تیم ادامه خواهد داد.

این رسانه عراقی تاکید کرد که خبرنگار آنها از باشگاه دهوک این خبر را تایید کرده است و بحث اخراج گل محمدی صحت ندارد.

دهوک یک شهر کردنشین در کردستان عراق است و بعد از اربیل بیشترین هوادار فوتبال را دارد.