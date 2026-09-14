تاکید فرماندار تهران بر آماده سازی مدارس و مدیریت ترافیک در آستانه آغاز سال تحصیلی

فرماندار تهران با تأکید بر اینکه بازگشایی مدارس وظیفه آموزش و پرورش به تنهایی نیست، بلکه مأموریتی مشترک برای همه دستگاه‌هاست، افزود: مدارس باید از نظر ایمنی، بهداشت، تجهیزات، زیرساخت و خدمات عمومی آماده باشند و آب، برق، گاز و مخابرات مدارس نیز باید پایدار باشد.

جوان آنلاین: حسین خوش‌اقبال در سومین شورای اداری شهرستان تهران ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در یک سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته شرایط آسانی نداشتیم و جنگ تحمیلی و استمرار شرایط خاص و جنگی کشور، اداره امور را با دشواری‌های جدی مواجه کرد، اما خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشد.

وی افزود: با تدبیر دولت، تلاش دستگاه‌های اجرایی و مهم‌تر از همه همراهی، صبوری و اعتماد مردم، کشور توانست این بحران‌ها را مدیریت کند. خدمات عمومی برقرار ماند، نیاز‌های اساسی مردم تأمین شد و طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و خدماتی نیز دنبال شد و حتی در شرایط سخت، پروژه‌های مهمی به بهره‌برداری رسید.

فرماندار تهران ادامه داد: آنچه در هفته دولت امسال در مجموعه فرمانداری و شهرداری تهران به بهره‌برداری رسید، نشان داد شرایط سخت نتوانسته است خدمت‌رسانی را متوقف کند و دستگاه‌های اجرایی در کنار مسائل ناشی از جنگ تحمیلی، از مسئولیت خود در قبال مردم غافل نشدند.



خوش‌اقبال با قدردانی ویژه از مردم تهران، گفت: مردم در شرایط دشوار در کنار کشور و خدمتگزاران خود ایستادند و با حضور مسئولانه خود سرمایه اجتماعی ارزشمندی را به نمایش گذاشتند. این همراهی سرمایه‌ای است که باید قدر آن را بدانیم و از آن صیانت کنیم.

وی همچنین از شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران، اداره‌کل آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های خدماتی و اجرایی که در شرایط سخت در کنار مردم و در میدان حضور داشتند، قدردانی کرد و گفت: این حضور نشان داد که در شرایط سخت، دستگاه‌های اجرایی در کنار مردم می‌مانند و خدمت‌رسانی را متوقف نمی‌کنند.

فرماندار تهران همچنین از نیرو‌های نظامی و امنیتی به دلیل حضور مسئولانه و هوشیارانه در برقراری نظم، امنیت و آرامش در تجمعات و حضور‌های شبانه مردم تشکر کرد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به اعتماد مردم، تصریح کرد: پاسخ ما به اعتماد و همراهی مردم باید روشن باشد؛ یعنی خدمت بیشتر، تصمیم دقیق‌تر، حضور میدانی و حل مسئله.

خوش‌اقبال با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه بخشی از هویت ملی و حافظه تاریخی ملت ایران است و این هفته باید فرصتی برای بازخوانی ایثار، فداکاری، مقاومت، وحدت و مسئولیت‌پذیری باشد.

وی افزود: برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی باید هدفمند و متناسب با مأموریت آنها باشد و همه دستگاه‌ها در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های اعلامی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس عمل کنند سپاه تهران و فرماندهی انتظامی تهران نیز باید در این برنامه‌ها مشارکت و همکاری داشته باشند.

فرماندار تهران از شهرداری تهران و دستگاه‌های فرهنگی خواست فضاسازی مناسب و متناسب با هفته دفاع مقدس را در سطح شهر انجام دهند و گفت: برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هویت و همبستگی اجتماعی، امید و نشاط عمومی را تقویت کند.

وی تأکید کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس نباید صرفاً به برگزاری مراسم محدود شود، بلکه باید پیام داشته باشد و این پیام به‌ویژه به نسل جوان، دانش‌آموزان و دانشجویان منتقل شود.

خوش‌اقبال در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی، ضمن قدردانی از مدیران آموزش و پرورش، اظهار کرد: بازگشایی مدارس وظیفه آموزش و پرورش به تنهایی نیست، بلکه مأموریتی مشترک برای همه دستگاه‌هاست. مدارس باید از نظر ایمنی، بهداشت، تجهیزات، زیرساخت و خدمات عمومی آماده باشند و آب، برق، گاز و مخابرات مدارس نیز باید پایدار باشد.

فرماندار تهران تصریح کرد: فضای آموزشی صرفاً نباید از نظر آمادگی ساختمانی بررسی شود، بلکه ایمنی، بهداشت، تجهیزات و همه خدمات مورد نیاز برای پذیرش دانش‌آموزان باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ آسیبی نباید موجب توقف در فرآیند آموزش شود.

وی با تأکید بر اولویت اقدامات ترمیمی و بازسازی فضا‌های آموزشی مورد نیاز سال تحصیلی جدید، گفت: موضوع تردد دانش‌آموزان و خانواده‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و با توجه به افزایش سفر‌های آموزشی، هماهنگی برای مدیریت ترافیک باید از هم‌اکنون انجام شود. مشکلی که امروز قابل پیشگیری است، نباید در روز‌های بازگشایی به مسئله تبدیل شود.



[۹/۱۴/۲۰۲۶، ۵:۱۷ PM]ابطحی: خوش‌اقبال از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان و استان تهران خواست در روز نخست بازگشایی مدارس در یکی از مدارس حضور پیدا کنند و گفت: این حضور تشریفاتی نیست، بلکه نشانه حمایت مدیریت شهرستان از دانش‌آموز، معلم، خانواده و نظام تعلیم و تربیت است.

وی همچنین خواستار هماهنگی مدیران دستگاه‌های اجرایی با آموزش و پرورش برای حضور و مشارکت در برنامه‌های آغاز سال تحصیلی شد.



فرماندار تهران در ادامه با اشاره به بازگشایی دانشگاه‌ها اظهار کرد: دانشگاه‌ها نیز باید پیش از آغاز سال تحصیلی از نظر امنیت، ایمنی، زیرساخت، خدمات عمومی، حمل‌ونقل و رفاه دانشجویان به‌طور کامل آماده باشند.

وی از دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری تهران خواست برای آماده‌سازی محیط دانشگاه‌ها و مدارس و فضاسازی مناسب در آستانه سال تحصیلی جدید همکاری ویژه داشته باشند و افزود: هدف این است که دانشگاه‌ها سال تحصیلی را با آرامش، آمادگی و اطمینان آغاز کنند.

خوش‌اقبال با اشاره به اجرای طرح مدیریت منطقه‌محور در تهران، گفت: بر اساس تصمیم اتخاذشده و مجوز سازمان امور اداری و استخدامی، مدیران مناطق در پهنه تهران مسئولیت‌هایی را بر عهده گرفته‌اند و انتظار داریم همه مدیران با آنان هماهنگی و همراهی کنند. مدیران مناطق به‌عنوان نمایندگان دولت و فرماندار می‌توانند بخشی از مسائل و مشکلات مردم در مناطق را با پیگیری و هماهنگی دستگاه‌ها حل کنند.

فرماندار تهران همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و در پیش بودن بازگشایی مدارس، بر ضرورت توجه دستگاه‌های اقتصادی به معیشت مردم تأکید کرد و گفت: مردم بیش از هر زمان دیگری به ثبات، دسترسی و اطمینان نیاز دارند.

وی افزود: وظیفه ما مدیریت بازار، جلوگیری از ایجاد نگرانی در جامعه و تأمین کالا‌های اساسی است. قیمت‌ها باید به‌طور مستمر رصد شود و نظارت‌ها نیز باید میدانی باشد.

خوش‌اقبال تأکید کرد: مصوبات ستاد تنظیم بازار و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید به نتیجه برسد؛ مصوبه‌ای که اجرا نشود، در عمل مصوبه نیست.

تاکید فرماندار تهران بر کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در ساعات اداری

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مدیریت مصرف آب و انرژی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه پیشتاز باشند و همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار تهران با اشاره به تأکیدات دولت درباره صرفه‌جویی در مصرف انرژی اظهار کرد: کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در ساعات اداری و ۷۰ درصدی مصرف پس از ساعات اداری باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی افزود: بازرسان در این زمینه بازدید و نظارت خواهند داشت و انتظار داریم مدیران دستگاه‌ها توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.



خوش‌اقبال با تأکید بر اهمیت انسجام اجتماعی و اطلاع‌رسانی در شرایط حساس کشور گفت: انسجام اجتماعی یک سرمایه راهبردی است و تصمیمات دستگاه‌ها باید در جهت تقویت وحدت، آرامش و اعتماد عمومی باشد.

بیش از هر زمان دیگری به همدلی و انسجام ملی نیاز داریم



وی افزود: روابط عمومی دستگاه‌ها باید در برابر شایعات و اطلاعات نادرست فعال‌تر عمل کنند. سکوت در برابر اطلاعات نادرست درست نیست و باید اطلاعات صحیح، دقیق و به‌موقع در اختیار مردم قرار گیرد.

فرماندار تهران تصریح کرد: مدیریت افکار عمومی با پنهان کردن مسائل انجام نمی‌شود، بلکه با شفافیت، پاسخگویی و حل واقعی مسائل محقق خواهد شد.



وی با اشاره به فشار‌های خارجی و اقدامات جریان‌های معاند و ضدانقلاب اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشار‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و همچنین اقدامات و شیطنت‌های جریان‌های معاند و ضدانقلاب مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به همدلی و انسجام ملی نیاز داریم.

خوش‌اقبال افزود: بر اساس تأکیدات و رهنمود‌های مقام معظم رهبری و همچنین تأکیدات رئیس‌جمهور، همه دستگاه‌ها و مدیران باید وفاق و همدلی را در سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

وی تأکید کرد: امروز زمان اختلاف و تفرقه نیست و همه باید بر نقاط مشترک تمرکز کنند. باید از حاشیه‌سازی و اختلاف‌افکنی پرهیز و توان دستگاه‌ها برای حل مسائل مردم و تقویت اعتماد عمومی به کار گرفته شود.

فرماندار تهران در ادامه با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی تهران از ۱۴ تا ۲۰ مهرماه، گفت: این هفته فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی پایتخت است.

وی از همه دستگاه‌های فرهنگی، به‌ویژه شهرداری تهران، شهرداری‌های مناطق، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، میراث فرهنگی، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها خواست مشارکت فعالی در برنامه‌های این هفته داشته باشند.

خوش‌اقبال افزود: با توجه به همزمانی این ایام با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، باید از ظرفیت مدارس و دانشگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های هفته فرهنگی تهران به شکل مطلوب استفاده شود.

فرماندار تهران در پایان با تأکید بر اینکه هماهنگی دستگاه‌ها و اقدام به‌موقع یک اصل مشترک در همه حوزه‌های مدیریتی است، خطاب به مدیران گفت: انتظار من از همه مدیران روشن است؛ پیش‌بینی کنید، اقدام کنید، در میدان باشید، مسئله را پیش از تبدیل شدن به بحران حل کنید و مصوبات را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنید. مردم شریف تهران در شرایط دشوار صبوری و همراهی کردند و اکنون نوبت ماست که پاسخ این همراهی را با خدمت صادقانه، مدیریت کارآمد و اقدام مؤثر بدهیم.