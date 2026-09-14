اتاوا قصد پیوستن به اتحادیه اروپا را ندارد

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا در پی انتشار گزارش‌ها درباره گفت‌و‌گو‌های غیرعلنی او با همتایان خود در فرانسه، آلمان و انگلیس درباره اعطای وضعیت عضو وابسته به اتحادیه اروپا، گفت که اُتاوا تمایلی به عضویت در این اتحادیه ندارد و تنها به دنبال اتحاد منحصر‌به‌فرد با آن است.

جوان آنلاین: مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت که کانادا علاقه‌ای به پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد و اشاره کرد که هدف اُتاوا در عوض، ساختن یک «اتحاد منحصر‌به‌فرد» با آنهاست.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری ریانووستی گزارش داد که کارنی روز یکشنبه در هشتمین مراسم سالانه جوایز یادبود جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به خبرنگاران گفت: «ما به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا نیستیم؛ به دنبال تشکیل یک اتحاد منحصر‌به‌فرد هستیم و مذاکرات برای آن را آغاز خواهیم کرد.»

کارنی گفت که کانادا و اتحادیه اروپا ارزش‌ها و اولویت‌های مشترکی دارند و در عین حال، از نقاط قوت مکمل یکدیگر بهره‌مند می‌شوند. او که کشورش در ماه‌های اخیر در کشمکش اقتصادی و سیاسی با دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است، درباره روابط با اروپا گفت که «دوستان» باید در زمان‌های دشوار در کنار هم بمانند.

نخست‌وزیر کانادا خاطرنشان کرد: «ما باهم قوی‌تر هستیم و این در زمانی است که جهان خطرناک‌تر و دوقطبی‌تر شده و دوستان باید در این زمان‌ها در کنار هم بمانند.»

اظهارات کارنی در پی این مطرح شده است که روز یکشنبه، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که کارنی در گفت‌و‌گو‌های غیرعلنی با برخی از همتایان خود در فرانسه، ایتالیا و آلمان پیشنهاد داده است که به کانادا وضعیت عضو وابسته در اتحادیه اروپا داده شود.

پیش‌تر نیز خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که دو طرف قرار است در ۱۶ سپتامبر، در جریان سفر نخست‌وزیران به استراسبورگ برای سخنرانی اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا درباره وضعیت اتحادیه، طرحی را برای تقویت مشارکت راهبردی موجود خود اعلام کنند.

دولت کانادا در بحبوحه مناقشه تجاری جاری با ایالات متحده آمریکا به دنبال متنوع‌سازی مشارکت‌های تجاری بین‌المللی خود بوده است. کارنی در اواخر اوت گفت که کانادا و اتحادیه اروپا مذاکرات فشرده‌ای را برای تقویت مشارکت اقتصادی و امنیتی در پاییز آغاز خواهند کرد.