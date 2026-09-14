کشف ۸۷۵ قبضه سلاح جنگی و شکاری در اصفهان؛ ۶۷۷ نفر دستگیر شدند

جوان آنلاین: سید محمد موسویان در تشریح اقدامات انجامشده برای جمعآوری سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۷۵ قبضه سلاح شکاری و جنگی در اصفهان کشف شده است که ۶۳۳ قبضه سلاح شکاری و ۲۴۲ قبضه سلاح جنگی بوده و در این ارتباط ۶۷۷ نفر دستگیر و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
به گزارش تسنیم، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون همچنین با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی عوامل انتظامی، ۱۱ هزار و ۱۰۶ عدد مهمات شکاری و جنگی کشف و ضبط شده است.
وی با اشاره به ضرورت مقابله با نگهداری و استفاده از سلاحهای غیرمجاز ادامه داد: جمعآوری سلاحهای جنگی و شکاری غیرمجاز از سطح اصفهان، تحویل داوطلبانه اسلحه غیرمجاز از سوی اشخاص، رصد مستمر مجرمان حرفهای، خطرناک و سابقهدار دارای سلاح و تشدید برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز از جمله راهکارهای مقابله با جرایم در این حوزه است.
موسویان از عزم دستگاههای قضایی، اطلاعاتی و انتظامی استان برای شناسایی و برخورد با دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز خبر داد و گفت: دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی با انسجام و هماهنگی و عزم جدی در حال شناسایی و برخورد با افرادی هستند که اقدام به نگهداری و استفاده از مهمات و سلاحهای سرد و گرم غیرمجاز میکنند و دادستانی نیز طبق قانون از این اقدامات حمایت و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای نیروهای انتظامی و امنیتی استان تأکید کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی استان است و با مخلان و تهدیدکنندگان در این عرصه بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.