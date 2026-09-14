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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

شورای ضدتروریسم سازمان شانگهای حملات نظامی علیه ایران را محکوم کرد

5 روسای هیات‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در نشست شورای ضد تروریسم این سازمان در اسلام‌آباد، حملات نظامی به جمهوری اسلامی ایران را محکوم و ضمن ابراز همدردی با ملت کشورمان، بر مواضع خود در حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران تاکید کردند.

جوان آنلاین: دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان عصر امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که چهل و ششمین نشست شورای ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای (RATS SCO) به ریاست پاکستان در اسلام‌آباد برگزار شد.

به گزارش ایرنا، در این نشست، هیات‌هایی از نهاد‌های ذیربط بلاروس، هند، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، و همچنین نمایندگان کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای حضور داشتند.

هیات‌های شرکت کننده مسائل جاری بین‌المللی در حوزه تأمین امنیت منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

شورای ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای، حملات نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم و بر موضع پیشین این سازمان در قبال این موضوع تأکید مجدد کرد.

در این نشست، ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ایران به مناسبت شهادت رهبر عالی ایران حضرت سید علی خامنه‌ای و همچنین خانواده‌های شهدا، بر موضع خود مبنی بر حفظ حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ایران تاکید شد و اعضا، از تلاش‌های معطوف به کاهش تنش، برقراری صلح و تضمین ثبات در منطقه حمایت کردند.

شورای ضد تروریسم سازمان شانگهای روند اجرای تصمیمات پیشین خود در خصوص هماهنگی و همکاری میان نهاد‌های ذی‌صلاح کشور‌های عضو برای مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی را بررسی کرد و برنامه‌های کاری کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم و گروه‌های کارشناسی را در خصوص مهم‌ترین مسائل مربوط به مقابله با «سه نیروی شر» به تصویب رساند.

در ادامه بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است: تصمیماتی در زمینه ایجاد و ارتقای زیرساخت‌های اطلاعاتی به منظور تقویت تعامل میان طرف‌ها اتخاذ شد.

همچنین توافق شد که در سال ۲۰۲۷، یک عملیات اطلاعاتی مشترک در حوزه مقابله با تروریسم، یک سمینار عملی درباره استفاده از اینترنت برای اهداف تروریستی، جدایی‌طلبانه و افراط‌گرایانه و نیز یک رزمایش مشترک ضدتروریستی توسط نهاد‌های ذی‌صلاح کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای با هدف شناسایی و پیشگیری از استفاده از اینترنت برای مقاصد تروریستی، جدایی‌طلبانه و افراط‌گرایانه برگزار شود.

قرار شد سیزدهمین کنفرانس علمی-کاربردی بین‌المللی با موضوع همکاری میان کشور‌های عضو و کشور ناظر سازمان همکاری شانگهای (SCO) در زمینه مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی، در جمهوری قزاقستان برگزار شود.

ریاست شورای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای از پاکستان به روسیه منتقل و همچنین توافق شد که نشست بعدی آن در تاشکند برگزار شود.

 اواخر تیرماه امسال دوازدهمین نشست فرماندهان مرزبانی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای نیز به میزبانی ارتش پاکستان در اسلام‌آباد برگزار شد.

سردار علی اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا ضمن سفر به پاکستان ریاست هیات جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت.

برچسب ها: سازمان همکاری شانگهای ، پاکستان ، ایران
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