دبیرکل سازمان ملل متحد با هشدار درباره افزایش حملات به تأسیسات هسته‌ای و تضعیف سازوکار‌های مقابله با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، تأکید کرد که جهان بیش از هر زمان دیگری به بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و توانمندی فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیاز دارد.

جوان آنلاین: آنتونیو گوترش در پیامی به هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه از سوی مونیکا جوما، مدیرکل دفتر سازمان ملل در وین قرائت شد، تصریح کرد: «جهان ما بیش از هر زمان دیگری به حرفه‌ای‌گری، بی‌طرفی و توانمندی فنی آژانس نیاز دارد.»

به گزارش ایرنا، وی افزود: «نمی‌توان انکار کرد که این کنفرانس در مقطعی از آشفتگی عمیق و عدم قطعیت جهانی برگزار می‌شود. حملات به تأسیسات هسته‌ای رو به افزایش است. عوامل محرک اشاعه هسته‌ای شتاب می‌گیرند و هم‌زمان، سازوکار‌های بازدارنده در برابر آن تضعیف می‌شوند.»

دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت که جهان در آستانه تحولی گسترده در تولید برق هسته‌ای قرار دارد و تأکید کرد که این تحول به مدیریت و نظارت دقیق نیازمند است.

گوترش با اشاره به ضرورت رویکرد بی‌طرفانه آژانس، خواستار همکاری با این نهاد برای راستی‌آزمایی ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران شد. وی همچنین حمایت از نقش آژانس در جلوگیری از وقوع فاجعه در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا را خواستار شد.

وی تأکید کرد که کشور‌های عضو باید در همه این زمینه‌ها به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل به‌طور کامل پایبند باشند و تلاش‌ها برای رفع خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تسریع کنند.

کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح امروز (دوشنبه) با حضور نمایندگان کشور‌های عضو، در وین آغاز شد.