اذعان آمریکا به ممانعت از حضور محمد اسلامی در وین

جوان آنلاین: نماینده آمریکا در سخنرانی خود در هفتادمین نشست عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ممانعت از حضور محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین اذعان کرد.
به گزارش مهر، او مدعی شد: ایالات متحده با درخواست معافیت مخالفت کرد و طبق مقررات کمیته تحریمهای سازمان ملل متحد این مخالفت منجر به رد درخواست از سوی شورای امنیت سازمان ملل شد. در حالی که ما بر یافتن یک راهحل دیپلماتیک برای چالشهای ناشی از برنامه هستهای ایران متمرکز هستیم، نمیتوانستیم با سفر یک مقام تحت تحریم سازمان ملل به کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی موافقت کنیم؛ آن هم در شرایطی که هیچگونه همکاری معناداری در زمینه اجرای تعهدات پادمانی هستهای از سوی ایران وجود ندارد.
نماینده آمریکا همچنین در ادعاهایی بی اساس گفت: مشارکت چنین فردی در این نشست تنها به ایران اجازه میداد بدون ارائه همکاری معقول، از این فرصت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند؛ اقدامی که اعتبار آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بهعنوان نهاد مسئول راستیآزمایی برنامه هستهای ایران را تضعیف میکرد و مستقیماً منافع امنیتی آمریکا و شرکای منطقهای آن را تهدید میکرد. این در حالی است که در دوره مسئولیت این مقام، فعالیتهایی در ایران انجام شده که با یک برنامه هستهای صرفاً صلحآمیز سازگار نیست و همین موضوع یکی از دلایل قرار گرفتن نام او در فهرست تحریمهای سازمان ملل بوده است.
این در حالی است که پیشتر رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در وین نیز در همین نشست، ممانعت از حضور اسلامی را نقض حقوق ایران و تعهدات کشور میزبان دانسته و خواستار اقدام اصلاحی فوری اتریش و تضمین تکرار نشدن چنین وقایعی شده است.