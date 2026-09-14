برنامه تیم ملی والیبال ایران در ناگویا اعلام شد+ زمان مسابقات

جوان آنلاین: مسابقات والیبال مردان بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از پنجم تا یازدهم مهرماه با حضور ۱۶ تیم پیگیری خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که در گروه B با تیم‌های اندونزی، تایلند و قرقیزستان همگروه است در دیدار افتتاحیه این مسابقات به مصاف قرقیزستان می‌رود.

گروه بندی مرحله مقدماتی مسابقات والیبال بازی های آسیایی ناگویا به قرار زیر است:

گروه A : ژاپن، پاکستان، قزاقستان و ازبکستان

گروه B : ایران، اندونزی، تایلند و قرقیزستان

گروه C : قطر، هند، ویتنام و هنگ‌کنگ

گروه D : کره‌جنوبی، چین، چین‌تایپه و فیلیپین

برنامه کامل مرحله مقدماتی این مسابقات به وقت تهران بدین شکل است:

یکشنبه پنجم مهرماه

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ ایران – قرقیزستان و قطر – هنگ کنگ

ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح؛ کره جنوبی – فیلیپین و پاکستان – قزاقستان

ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه؛ هند – ویتنام و اندونزی – تایلند

ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه؛ چین – چین تایپه

ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه: ژاپن – ازبکستان



دوشنبه ششم مهرماه

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ هند – هنگ کنگ و اندونزی – قرقیزستان

ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح؛ چین – فیلیپین و پاکستان – ازبکستان

ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه؛ ویتنام – قطر و ایران – تایلند

ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه؛ چین تایپه – کره جنوبی

ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه: قزاقستان – ژاپن

سه‌شنبه هفتم مهرماه

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ هنگ کنگ – ویتنام و قرقیزستان – تایلند

ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح؛ فیلیپین – چین تایپه و ازبکستان – قزاقستان

ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه؛ ایران – اندونزی و قطر – هند

ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه؛ کره جنوبی – چین

ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه: ژاپن – پاکستان

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول و دوم چهار گروه مقدماتی به مرحله حذفی صعود می کنند تا برای کسب رتبه های اول تا هشتم به مصاف یکدیگر بروند. سایر تیم‌ها نیز برای جایگاه های نهم تا شانزدهم با یکدیگر روبرو خواهند شد.

روز چهارشنبه هشتم مهرماه تیم‌های شرکت کننده در مسابقات والیبال مردان بازی های آسیایی ناگویا استراحت دارد و مراحل حذفی برای مشخص شدن تیم‌های اول تا شانزدهم روزهای پنج شنبه تا شنبه نهم تا یازدهم مهرماه پیگیری خواهد شد.

امین اسماعیل نژاد (کاپیتان)، پوریا حسین‌خانزاده، حسین حاجی‌کلاته، عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودی‌پور، علی حاجی پور، مرتضی شریفی، علی حق‌پرست، مبین نصری، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری و یوسف کاظمی بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این مسابقات هستند.

روبرتو پیاتزا (سرمربی)، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور) و حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا هستند.