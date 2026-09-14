صالحی: مدرسه میناب پرچم مظلومیت ایران است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فاجعه مدرسه میناب پرچم مظلومیت ایران است و می‌تواند قدرتی بازدارنده در برابر جنگ‌های غلطی باشد که قساوتمندان جهان راه می‌اندازند.

جوان آنلاین: یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای هنر به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوشنبه (۲۳ شهریور) برگزار شد.

به گزارش مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه گفت: در حدود ۵۰ سال اخیر اتفاقات زیادی داشته‌ایم که ترکیبی از سوگ و حماسه بود و اگر بخواهیم درباره تک‌تک آن‌ها صحبت کنیم حرف برای گفتن بسیار وجود دارد اما مدرسه میناب ویژگی‌هایی دارد که آن را از بسیاری از حوادث دیگری که اتفاق افتاده، متمایز می‌کند.

وی افزود: برهمین اساس فاجعه مدرسه میناب را نباید به‌عنوان یک خاطره در گذشته مدفون کنیم بلکه باید آن را به‌عنوان یک موضوع در جریان نگه داریم.

صالحی تصریح‌کرد: فاجعه مدرسه میناب نمادی از مظلومیت مردم ایران و سندی برای بازدارندگی در مقابل جنگ‌های ظالمانه و قساوتمندانه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از دوره انقلاب تاکنون موضوعات متنوع جانگداز داشتیم اما کمتر موضوعی شبیه مدرسه میناب بود برای مثال در ایام دفاع مقدس در اتفاقی که در بروجرد افتاد بچه‌ها را در یک مدرسه هدف قرار دادند اما پژواک جهانی آن به اندازه‌ای نبود که بتواند چنین اثری ایجاد کند و امروز نیز دیگر امکان احیای آن وجود ندارد.

وی افزود: اما حادثه مدرسه میناب به علت اینکه با یک جنگ گسترده آغاز شد و در روز اول جنگ اتفاق افتاد و... ارتباط بین‌الاذهانی با جهان پیدا کرد و با مظلومیت‌های خاص خودش همراه شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: فاجعه مدرسه میناب پرچم مظلومیت ایران است و می‌تواند قدرتی بازدارنده در برابر جنگ‌های غلطی باشد که قساوتمندان جهان راه می‌اندازند یعنی در سطوح بین‌المللی جایگاه پیدا می‌کند و ردپا می‌گذارد.

گفتنی است، ارائه کلیات اصلاحیه پیشنهادی ضوابط تاسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری، ارائه گزارشی از مقدمات علمی و اجرایی پیمایش ملی سواد ادبی، فرهنگی و هنری و نیز ارائه گزارشی از اقدامات هنری_فرهنگی حوزه هنری درباره فاجعه مدرسه میناب در دستور کار جلسه یکصد و بیست و ششم شورای هنر قرار داشت و اعضا به بحث و تبادل‌نظر درمورد آن پرداختند.