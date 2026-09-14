کد خبر: 1379388
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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش حماس به یورش شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی

جنبش حماس جنبش حماس اعلام کرد افزایش یورش‌های شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی، تلاشی خطرناک برای تغییر وضعیت تاریخی موجود و تحمیل واقعیتی جدید است.

جوان آنلاین: جنبش حماس اعلام کرد: افزایش یورش‌ها و انجام آیین‌های مذهبی توسط شهرک‌نشینان در مسجد الاقصی، تلاشی خطرناک برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی موجود و تحمیل واقعیتی جدید است. ما نسبت به تهدید روزافزونی که در ایام تعطیلات یهودیان علیه مسجد الاقصی وجود دارد، هشدار می‌دهیم چرا که مقامات اشغالگر و گروه‌های شهرک‌نشین از این مناسبت‌ها برای سازماندهی یورش‌های گسترده و اجرای آیین‌های یهودی در این مسجد سوءاستفاده می‌کنند. این اقدامات تحت حمایت پلیس و پوشش سیاسی دولت صورت می‌گیرد و تلاشی برای ایجاد تغییرات بنیادین در وضعیت موجود است.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب، حماس تأکید کرد: ورود شهرک‌نشینان و انجام آیین‌های مذهبی جمعی و علنی در صحن‌های مسجد، نقض حرمت و تعرض به قداست آن محسوب می‌شود. این روندی خطرناک و تدریجی است که با مشارکت وزرای دولت رژیم صهیونیستی و نمایندگان کنست صورت می‌گیرد. هدف از این اقدامات تثبیت واقعیتی جدید (مذهبی و سیاسی) است که هویت کاملا اسلامی مسجدالاقصی را هدف قرار داده و وضعیت موجود آن را تضعیف می‌کند.

در بیانیه حماس آمده است: ما تأکید می‌کنیم که مسجد الاقصی مسجدی کاملا اسلامی است؛ نه اشغالگران و نه اقدامات و تلاش‌های آنها برای تحمیل واقعیتی جدید در این مسجد هیچ‌گونه مشروعیتی ندارند. ما نسبت به پیامدها و عواقب این تجاوز هشدار می‌دهیم و دولت اشغالگر را مسئول کامل آن می‌دانیم. ملت فلسطین همچنان بر حق خود برای حفاظت و دفاع از مسجد الاقصی پایدار خواهد ماند. اشغالگران باید بدانند که تعرض به مسجد الاقصی و هرگونه خدشه به جایگاه و حرمت آن، همواره خشم عمومی را برانگیخته و موجب شعله‌ور شدن خیزش‌های مردمی شده است.

حماس تأکید کرد: ما از ملت خود می‌خواهیم حضور در مسجدالاقصی و قدس را تقویت کنند و با قاطعیت در برابر توطئه‌های اشغالگران و شهرک‌نشینان بایستند. همچنین از دولت‌ها و ملت‌های عربی و اسلامی، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب می‌خواهیم که به نقش خود درباره حفاظت از مسجدالاقصی و حمایت از مردم قدس و فلسطین عمل کنند. جامعه جهانی و سازمان ملل نیز باید به مسئولیت‌های خود برای توقف این تجاوزات و جلوگیری از تحمیل واقعیت‌های جدید در مسجدالاقصی توسط اشغالگران عمل کنند.

برچسب ها: جنبش حماس ، یورش نظامیان صهیونیست ، مسجدالاقصی
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