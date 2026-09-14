جوان آنلاین: پنج دیپلمات اتحادیه اروپا اعلام کردند کشورهای عضو این اتحادیه روز دوشنبه نتوانستند درباره تمدید یکی از بستههای تحریمی مهم علیه روسیه به توافق برسند و نمایندگان کشورهای عضو قرار است برای ادامه گفتوگوها بار دیگر در بروکسل تشکیل جلسه دهند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا باید روز دوشنبه به توافقی یکپارچه دست مییافتند، زیرا این تحریم که مسدودسازی داراییهای حدود سه هزار فرد و شرکت را شامل میشود، روز سهشنبه به پایان خواهد رسید.
اسلواکی خواستار حذف نام دو تاجر ثروتمند روس، علیشیر عثمانوف و میخائیل فریدمن، از فهرست تحریمها شده است. فرانسه نیز بنا بر گزارشها برای دستیابی به سازش پیشنهاد کرده است که تنها نام عثمانوف از این فهرست خارج شود.
با این حال، بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایلی به بررسی حذف نام افراد از فهرست تحریمها ندارند؛ بهویژه در شرایطی که روسیه حملات موشکی گستردهای را علیه اهداف غیرنظامی در اوکراین انجام میدهد.
یکی از دیپلماتهای اتحادیه اروپا با اشاره به افزایش تهدیدهای ترکیبی و حملات پهپادی روسیه در فاصله یک کیلومتری مرز لهستان، درخواست فرانسه برای حذف نام عثمانوف را مورد انتقاد قرار داد و گفت در چنین شرایطی، باور اینکه پاریس واقعا چنین درخواستی را مطرح کرده، دشوار است.
بخش دیگری از اختلافات به مدت تمدید این تحریمها مربوط میشود. کشورهای عضو باید درباره تمدید ششماهه تحریمها، مطابق رویه معمول از سال ۲۰۱۴ (1393 خورشیدی)، یا تمدید آنها برای یک سال تصمیم بگیرند. بر اساس گزارش پولیتیکو، اسلواکی با تمدید یکساله این تحریمها موافق نیست. در صورت به توافق نرسیدن کشورهای عضو تا پایان روز دوشنبه، این تحریم روز سهشنبه به پایان خواهد رسید.