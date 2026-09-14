کد خبر: 1379383
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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش اولیانوف به عدم صدور ویزا برای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران

آژانس انرژی اتمی نماینده دائمی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، اتریش امروز (دوشنبه) در واکنش به اقدام وین در عدم صدور ویزا برای رئیس آژانس انرژی اتمی ایران گفت: «نمی‌توانیم نسبت به وضعیت تاسف‌بار پیش‌آمده در خصوص خودداری اتریش از صدور روادید ورود برای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، بی‌تفاوت بمانیم؛ کسی که قرار بود برای شرکت در هفتادمین نشست کنفرانس عمومی آژانس به وین سفر کند.»

جوان آنلاین: میخائیل اولیانوف نماینده دائمی روسیه در سازمان های بین المللی در وین همچنین گفت: «اتریش در لحظات آخر با لغو روادیدی که پیش‌تر برای محمد اسلامی صادر شده بود، در تعهداتش ذیل توافق با آژانس در خصوص میزبانی مقر این نهاد در وین را به‌طور آشکار نقض کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفت که برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل اظهاراتی را مطرح کرده بودند. اتریش نیز به نوبه خود از این اظهارات به عنوان بهانه‌ای برای ممانعت از ورود اسلامی به خاک خود استفاده کرد.»

به گزارش ایسنا، اولیانوف در پیامی در کانال تلگرامی خود نوشت: «مایلیم توجه‌ها را به این واقعیت جلب کنیم که هیچ‌گونه تحریمی از سوی شورای امنیت یا کمیته تحریم ۱۷۳۷ علیه ایران وجود ندارد. ادعاهای انگلیس، فرانسه و آلمان مبنی بر فعال‌سازی ادعایی مکانیسم «اسنپ‌بک» یا همان بازگشت خودکار تحریم‌ها از نظر رویه‌ای و حقوقی بی‌اساس است. مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ طبق زمان‌بندی برجام پایان یافته است. بر این اساس، اتریش هیچ مبنای مشروعی برای کوتاهی در انجام تعهدات خود به عنوان کشور میزبان مبنی بر تضمین مشارکت بی‌مانع نمایندگان رسمی کشورهای عضو آژانس در فعالیت‌های ارکان آن نداشته است.»

وی در ادامه آورده است: «در واقعیت، ما شاهد کارزاری هماهنگ از سوی کشورهای غربی برای اعمال محدودیت‌های روادیدی هستیم که هدف آن تسویه‌حساب با کشورهایی است که آن‌ها را نامطلوب می‌دانند. در این مورد خاص، عاملان ممانعت از حضور رئیس هیات ایرانی در کنفرانس عمومی آژانس، حتی این واقعیت را در نظر نگرفتند که این مجمع، بستری مهم برای ایجاد پل‌های ارتباطی میان تهران و آژانس محسوب می‌شود. چنین اقدامات تقابل‌جویانه‌ای آشکارا وضعیت دشوار موجود در تعاملات میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تشدید می‌کند؛ وضعیتی که خود، ناشی از اقدامات خصمانه آمریکا و اسرائیل علیه تاسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان‌های آژانس قرار دارند، پدید آمده است.»

این مقام مسئول روسی همچنین نوشت: «معتقدیم که زمان پایان دادن به برخوردهای گزینشی و خودسرانه در خصوص صدور ویزا فرا رسیده است. استفاده از مسائل مربوط به این وضعیت به عنوان ابزاری برای اعمال فشار و اجبار، سیاستی نسنجیده و غیرمسئولانه است. ما از اعضای جامعه بین‌المللی که برای عقلانیت ارزش قائل‌ هستند، می‌خواهیم که پیامدهای واقعی این سیاست را مد نظر قرار دهند.»

بلومبرگ اوایل امروز گزارش داده این اقدام در پی فشارهای دولت ترامپ مطرح شده است. همزمان، آسوشیتدپرس می‌گوید اتریش برای فراهم شدن امکان سفر اسلامی درخواست معافیت از محدودیت‌های مربوط به تحریم‌های سازمان ملل را مطرح کرده، اما این درخواست پذیرفته نشده است.

گفتنی است، محمد اسلامی و هیات همراه وی روز شنبه با یک پرواز عادی به مقصد وین عزیمت کرد اما به نظر می آید در مسیر با کارشکنی های آمریکا و البته همراهی برخی کشورها! و در حالی که مقصدش وین پایتخت اتریش بود متوقف شده است.

رییس سازمان انرژی اتمی و معاون رییس جمهور روز شنبه به تهران بازگشته است.

برچسب ها: میخائیل اولیانوف ، محمد اسلامی ، آژانس انرژی اتمی ، اتریش
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