کد خبر: 1379382
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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی برای استقلال تلاش می‌کنند

اسکاتلند اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی پس از اظهارات رئیس جمهور آمریکا برای همه‌پرسی استقلال تلاش می‌کنند.

جوان آنلاین: احزاب اصلی استقلال‌طلب در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی اعلام کردند امروز دوشنبه در نشستی مشترک و کم‌سابقه شرکت می‌کنند تا کارزارهای خود برای استقلال و همه‌پرسی را پیش ببرند.

احزاب اصلی استقلال‌طلب در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی اعلام کردند که امروز دوشنبه نشست مشترکی برگزار خواهند کرد تا تلاش‌های خود را در این زمینه پیش ببرند؛ موضوعی که در بیانیه‌ای مشترک اعلام شده است.

جان سوئینی، رهبر حزب ملی اسکاتلند، رون اپ ایورورث، رهبر حزب «پلاید کامری» در ولز و میشل اونیل، رهبر حزب جمهوری‌خواه ایرلندی «شین‌فین» اعلام کردند در کاردیف، پایتخت ولز دیدار خواهند کرد تا برای برگزاری همه‌پرسی درباره حق تعیین سرنوشت در مناطق خود تلاش کنند.

این رهبران استقلال‌طلب گفتند در این نشست درباره چگونگی همکاری سازنده احزاب با یکدیگر و همچنین تعیین زمینه‌های عملی برای همکاری در حوزه‌های اقتصادی، انرژی و همکاری‌های اروپایی و بین‌المللی گفت‌وگو خواهند کرد.

آنها در بیانیه مشترک خود از دولت انگلیس خواستند برای آماده‌سازی، برنامه‌ریزی و تسهیل تغییرات قانون اساسی در ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی اقدام کند.

این نشست تنها چند روز پس از آن برگزار می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد از تشکیل یک «ایرلند متحد» حمایت می‌کند؛ این در حالی است که اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس برگزاری همه‌پرسی در ایرلند شمالی را رد کرده است.

اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ همه‌پرسی استقلال برگزار کرد که در آن مخالفان با اختلافی اندک پیروز شدند. از آن زمان، دولت‌های متوالی انگلیس برگزاری همه‌پرسی جدید در آینده نزدیک را رد کرده‌اند.

احزاب اصلی طرفدار استقلال نیز برای نخستین بار از زمان آغاز اجرای نظام خودگردانی در سال ۱۹۹۹، دیگر بزرگ‌ترین احزاب از نظر تعداد کرسی در پارلمان‌های اسکاتلند و ولز نیستند.

در ایرلند شمالی، حزب شین‌فین همچنان از سال ۲۰۲۲ بزرگ‌ترین حزب پارلمان محلی از نظر تعداد کرسی‌هاست.

پارلمان‌های منطقه‌ای در زمینه‌هایی مانند بهداشت، آموزش، مسکن، حمل‌ونقل و محیط زیست اختیارات اساسی دارند و در برخی حوزه‌های مالیاتی نیز از اختیاراتی برخوردارند.

برچسب ها: اسکاتلند ، اروپا ، استقلال
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