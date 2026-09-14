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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

حماس درباره تشدید تعرض صهیونیست ها به مسجد الاقصی هشدار داد

حماس جنبش حماس افزایش تعرض شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی را تلاشی خطرناک برای تغییر وضعیت موجود تاریخی و قانونی و تحمیل واقعیتی جدید در این مسجد مقدس ارزیابی کرد. 

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای در واکنش به تجاوزها و هتک حرمت مکرر مسجد الاقصی توسط شهرک نشینان و نظامیان رژیم صهیونیستی نسبت به خطرات فزاینده‌ای که مسجد مبارک الاقصی را با فرا رسیدن ایام تعطیلات اعیاد یهودی تهدید می‌کند، هشدار داد.

حماس اعلام کرد که نسبت به سوء استفاده مراجع صهیونیستی و گروهک‌های تندروی صهیونیستی از مناسبت‌های تلمودی برای تشدید تعرضات و تجاوزات گسترده به مسجد الاقصی و برپایی آیین‌های تلمودی در صحن‌های این مسجد تحت حمایت پلیس رژیم اشغالگر قدس که برای ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت تاریخی و حقوقی این مکان مقدس صورت می‌گیرد، هشدار می‌دهد.

بنا بر گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در این بیانیه آمده است که تجاوزات و تعرضات شهرک‌نشینان صهیونیستی و برگزاری آیین‌های مذهبی دسته‌جمعی در محوطه‌های مسجد، هتک حرمت و قداست این مسجد و توهین به مقدسات است و این اتفاقات تصادفی نیست، بلکه مسیری تدریجی و خطرناک است که با گسترش تجاوزات و افزایش تعداد شهرک‌نشینان آغاز شده و وارد مرحله برپایی یین‌های تلمودی در این مسجد شده و در ادامه به نقطه مشارکت وزرا و اعضای کنست و انجام تلاش برای نهادینه کردن برپایی این آئین ها و تحمیل واقعیت جدید در داخل مسجدالاقصی رسیده است.

حماس خاطرنشان کرد که اوج‌گیری این تجاوزات و تعرضات در امتداد مسیری صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر شاهد افزایش بی‌وقفه تعداد متعرضان و گسترش کیفی ماهیت آیین‌های تلمودی و هنجارشکنی‌ها بوده است که این امر از تلاش‌های این گروهک‌ها تحت نظارت کابینه اشغالگر صهیونیستی برای گذار از تجاوزهای تحمیلی به مناسک تحمیلی و از آن به ایجاد یک واقعیت دینی و سیاسی جدید که هویت کاملا اسلامی مسجد الاقصی را هدف قرار می‌دهد و جایگاه تاریخی و قانونی موجود در آن را تضعیف می‌کند، پرده برمی‌دارد.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: ما نسبت به سوء استفاده از فصل تعطیلات کنونی یهودی برای تشدید این تخلفات و هنجارشکنی‌ها، تشدید محدودیت‌های دشمن صهیونیستی برای ورود نمازگزاران فلسطینی و حذف افراد مستقر در مسجد که منجر به هموار شدن راه برای تجاوزات و تعرضات گستردهتر و برگزاری آیین‌های عمومی و سازمان‌یافته‌تر می‌شود، هشدار می‌دهیم.

حماس تاکید کرد که مسجد مبارک الاقصی با مساحت کل ۱۴۴ دونم یک مسجد کاملا اسلامی است و اشغالگری و اقدامات و تلاش‌های آن برای تحمیل واقعیت جدید در آنجا هیچ مشروعیتی ندارد.

این جنبش ضمن هشدار نسبت به عواقب و پیامدهای این تجاوزات و تعرضات علیه اماکن مقدس اسلامی در قدس، کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی را مسئول کامل آنها خواند.

در این بیانیه آمده است که ملت فلسطین که در دفاع از مسجد الاقصی، هویت و اماکن مقدس آن فداکاری‌ها کرده‌اند، همچنان به حق خود در حمایت و دفاع از آن پایبند خواهند بود، اشغالگران صهیونیست باید بدانند که حمله به مسجد الاقصی و لطمه زدن به جایگاه و قداست آن، همواره باعث فوران خشم و قیام‌های مردمی شده است.

حماس خاطرنشان کرد که از مردم خود؛ به ویژه مردم قدس و مناطق اشغالی می‌خواهد که حضور خود در مسجد الاقصی را افزایش دهند و فلسطینیان نیز حضور در شهر اشغالی قدس را تقویت کرده و با قاطعیت با برنامه‌ها و طرح های نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست مقابله کنند.

حماس تصریح کرد: ما از دولت‌ها و ملت‌های عربی و اسلامی، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب می‌خواهیم که نقش خود را فعال کرده و اقدامات فوری و موثری را برای پاسداری از مسجد الاقصی، حمایت از مردم قدس و فلسطین و دفاع از معراجگاه پیامبر اکرم (ص) انجام دهند.

در این بیانیه تصریح شده است: از جامعه بین‌الملل و سازمان ملل می‌خواهیم که به وظایف و مسئولیت‌های خود در زمینه متوقف کردن این تجاوزات و تعرضات و جلوگیری از تحمیل واقعیت‌های جدید توسط اشغالگران صهیونیست بر مسجد الاقصی عمل کنند.

برچسب ها: حماس ، جنگ غزه ، اسرائیل
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