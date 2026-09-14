جوان آنلاین: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه در سخنرانی خود در کنفرانس عمومی سالانه آژانس فعالیتهای نظارت و راستیآزمایی آژانس در ایران را به دلیل ادامه داشتن جنگ دشوار توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، گروسی در این باره گفت: «بار دیگر از ایران دعوت میکنم با ما تعامل کند. همه ما میدانیم که به رغم سختیها، مخاطرات و درگیری ادامهدار، مادامی که دوباره باهم همکاری نکنیم، از وضعیت قابل پیشبینی، تضمین، اعتماد و اطمینان برخوردار نخواهیم بود.»
او بیان کرد: «آژانس بار دیگر دست همکاری خود را برای شفافسازی مسائل مرتبط با برنامه هستهای، به سوی ایران دراز میکند و به نگرانیهای ایران از نظر امنیت و چالشهایی که آنجا وجود دارد، احترام خواهد گذاشت. اما همکاری در زمینه پادمانها و تضمین ماهیت کاملا صلحآمیز برنامه هستهای ایران باید ادامه یابد. ما سرسختانه خوشبین هستیم که این کار انجام شود.»
اظهارات گروسی در پی این مطرح شده است که هیچ پیشرفت ملموسی در تعامل ایران با آژانس در ارتباط با نظارت و دسترسیها در ایران به ویژه بعد از حملات به تاسیسات هستهای ایران، حاصل نشده است.
ایران همکاری خود با آژانس را پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ که به بمباران تاسیسات اتمی ایران در اصفهان، نطنز و فردو منجر شد، به تعلیق درآورد.
تهران اعلام کرده است تا زمانی که مدیرکل آژانس تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل میکند، پیشرفتی در تغییر شکل همکاری با آژانس امکانپذیر نیست و در عین حال موافقتنامه پادمان جامع فعلی میان ایران و آژانس برای شرایط صلح و دوری از جنگی نظامی است و برای شرایطی که سایت ها و مراکز هستهای ایران با حملات نظامی و تخریب مواجه شدهاند این پادمان پاسخگو نیست و باید مقررات جدیدی درباره آن توافق شود.
با همه اینها و در سکوت آژانس و شخص مدیرکل، شورای حکام آژانس اخیرا با حمایت سه کشور اروپایی و آمریکا در آژانس، قطعنامهای سیاسی را برای ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرد که در سایه ادعاهای مطرحشده گروسی در بیانیه او در شورا درباره وضعیت فعالیتهای پادمانی آژانس در ایران و توقف دانش و اطلاعات آن انجام شد.