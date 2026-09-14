رئیس‌جمهور در جلسه ارائه گزارش تفاهم‌نامه سه‌جانبه سازمان برنامه و بودجه کشور، آکادمی علوم چین و دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، بر ضرورت اجرای مطالعات علمی و بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی برای حفاظت از منابع طبیعی، کنترل ریزگردها و مقابله با گسترش بیابان تأکید کرد.

جوان آنلاین: جلسه ارائه گزارش روند اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه سازمان برنامه و بودجه کشور، آکادمی علوم چین و دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه، سیدمحمدعلی موسوی ابراهیم‌زاده، رئیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و پورطهماسی، معاون پژوهش و فناوری دانشکدگان به نمایندگی از دانشگاه تهران حضور داشتند و گزارشی از روند اقدامات انجام‌شده در چارچوب این تفاهم‌نامه ارائه شد.

این تفاهم‌نامه با هدف مهار ریزگردها، کنترل بیابان‌زایی و توسعه همکاری‌های علمی و اجرایی میان سازمان برنامه و بودجه کشور، آکادمی علوم چین و دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در خردادماه ۱۴۰۴ در شهر لانژو چین به امضا رسیده است.

در ادامه اجرای تفاهم‌نامه، با برگزاری جلسات تخصصی و بررسی شاخص‌های علمی و اجرایی، یک برنامه اقدام پنج‌ساله تدوین و دو منطقه به‌عنوان پایلوت همکاری مشترک تعیین شده‌اند. تالاب صالحیه به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم گردوغبار مؤثر بر استان‌های البرز، قزوین و تهران و منطقه طبس با توجه به چالش‌های گسترش بیابان، طوفان‌های شن و آثار آن بر کشاورزی و زیرساخت‌ها، از جمله مناطق منتخب این طرح هستند.

ابراهیم‌زاده موسوی در این جلسه با قدردانی از حمایت رئیس‌جمهور و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از مأموریت‌های دانشکدگان در حوزه امنیت غذایی و زیستی، بر آمادگی دانشگاه تهران برای ایفای نقش مؤثر در تولید دانش، آموزش، انتقال دانش و اجرای طرح‌های پایلوت تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تجربی دانشکدگان در حوزه‌هایی همچون کشاورزی حفاظتی، اصلاح نباتات، بهبود سیستم‌های خاک و آبیاری، مدیریت مصرف آب، فناوری‌های نوین کشاورزی، فناوری‌های نوین باغبانی، کنترل بیابان و گردوغبار، محیط زیست و جنگل، بر آمادگی دانشکدگان برای توسعه همکاری‌های علمی و اجرایی در سطح ملی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور نیز با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، خواستار برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اقدامات فراقانونی آسیب‌زننده به عرصه‌های طبیعی شد و بهره‌گیری از ظرفیت و مشورت‌های آکادمی علوم چین در اجرای طرح‌های پایلوت را مورد تأکید قرار داد.

پزشکیان همچنین از دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خواست با تداوم همکاری با آکادمی علوم چین، برنامه اقدام مشترک برای مناطق صالحیه و طبس را تدوین و برای ارائه در نشست‌های آتی آماده کند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور، پیشنهاد بهره‌گیری از ظرفیت اراضی پیرامون و زیر پنل‌های خورشیدی برای کشت گیاهان دارویی و علوفه‌ای را مطرح کرد و از دانشکدگان خواست با استفاده از دانش فنی و تجارب موفق بین‌المللی، طرحی در این زمینه ارائه کند.

در حاشیه این نشست نیز کامبیز پورطهماسی، معاون پژوهش و فناوری دانشکدگان در گفت‌وگو با مسئولان سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بر تسریع در انعقاد قراردادهای مطالعاتی تالاب صالحیه و پیگیری جدی‌تر مطالعات پایلوت طبس تأکید کرد.

بر اساس اعلام دانشگاه تهران، وی همچنین خواستار تداوم حمایت سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای مطالعات و اقدامات پیش‌بینی‌شده در برنامه پنج‌ساله شد و بر نقش دانشگاه به‌عنوان بازوی علمی دستگاه‌های اجرایی در سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های ملی تأکید کرد.